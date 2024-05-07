https://ria.ru/20240507/putin-1944389959.html
Путин не затянет с внесением кандидатуры премьера, считает Матвиенко
Путин не затянет с внесением кандидатуры премьера, считает Матвиенко - РИА Новости, 07.05.2024
Путин не затянет с внесением кандидатуры премьера, считает Матвиенко
Президент России Владимир Путин не будет затягивать с внесением кандидатуры главы правительства в Госдуму и кандидатур на посты министров "силового блока" - в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:25
2024-05-07T13:25
2024-05-07T13:25
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инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не будет затягивать с внесением кандидатуры главы правительства в Госдуму и кандидатур на посты министров "силового блока" - в Совфед, уверена председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы подготовились к этим консультациям. У нас есть регламент, который четко прописывает эти процедуры. Я уверена, что президент не будет затягивать с внесением как кабинета министров, так и "силовых" министров, у него было время для размышлений", - сказала Матвиенко в эфире Первого канала.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Путин не затянет с внесением кандидатуры премьера, считает Матвиенко
Матвиенко: Путин не затянет с внесением кандидатуры премьера в парламент