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Путин не затянет с внесением кандидатуры премьера, считает Матвиенко - РИА Новости, 07.05.2024
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13:25 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/putin-1944389959.html
Путин не затянет с внесением кандидатуры премьера, считает Матвиенко
Путин не затянет с внесением кандидатуры премьера, считает Матвиенко - РИА Новости, 07.05.2024
Путин не затянет с внесением кандидатуры премьера, считает Матвиенко
Президент России Владимир Путин не будет затягивать с внесением кандидатуры главы правительства в Госдуму и кандидатур на посты министров "силового блока" - в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:25
2024-05-07T13:25
политика
россия
владимир путин
валентина матвиенко
госдума рф
совет федерации рф
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не будет затягивать с внесением кандидатуры главы правительства в Госдуму и кандидатур на посты министров "силового блока" - в Совфед, уверена председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы подготовились к этим консультациям. У нас есть регламент, который четко прописывает эти процедуры. Я уверена, что президент не будет затягивать с внесением как кабинета министров, так и "силовых" министров, у него было время для размышлений", - сказала Матвиенко в эфире Первого канала.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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политика, россия, владимир путин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Путин не затянет с внесением кандидатуры премьера, считает Матвиенко

Матвиенко: Путин не затянет с внесением кандидатуры премьера в парламент

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не будет затягивать с внесением кандидатуры главы правительства в Госдуму и кандидатур на посты министров "силового блока" - в Совфед, уверена председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы подготовились к этим консультациям. У нас есть регламент, который четко прописывает эти процедуры. Я уверена, что президент не будет затягивать с внесением как кабинета министров, так и "силовых" министров, у него было время для размышлений", - сказала Матвиенко в эфире Первого канала.
Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинВалентина МатвиенкоГосдума РФСовет Федерации РФИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
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