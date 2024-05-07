https://ria.ru/20240507/putin-1944389959.html

Путин не затянет с внесением кандидатуры премьера, считает Матвиенко

Путин не затянет с внесением кандидатуры премьера, считает Матвиенко - РИА Новости, 07.05.2024

Путин не затянет с внесением кандидатуры премьера, считает Матвиенко

Президент России Владимир Путин не будет затягивать с внесением кандидатуры главы правительства в Госдуму и кандидатур на посты министров "силового блока" - в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:25

2024-05-07T13:25

2024-05-07T13:25

политика

россия

владимир путин

валентина матвиенко

госдума рф

совет федерации рф

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не будет затягивать с внесением кандидатуры главы правительства в Госдуму и кандидатур на посты министров "силового блока" - в Совфед, уверена председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы подготовились к этим консультациям. У нас есть регламент, который четко прописывает эти процедуры. Я уверена, что президент не будет затягивать с внесением как кабинета министров, так и "силовых" министров, у него было время для размышлений", - сказала Матвиенко в эфире Первого канала.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф, инаугурация владимира путина — 2024