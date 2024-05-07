https://ria.ru/20240507/putin-1944385669.html

На церемонии инаугурации Путина присутствовала его классный руководитель

На церемонии инаугурации Путина присутствовала его классный руководитель - РИА Новости, 07.05.2024

На церемонии инаугурации Путина присутствовала его классный руководитель

Классный руководитель президента России Владимира Путина Вера Гуревич присутствовала на церемонии инаугурации, которая прошла во вторник в Кремле, передает... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:12

2024-05-07T13:12

2024-05-07T14:34

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инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Классный руководитель президента России Владимира Путина Вера Гуревич присутствовала на церемонии инаугурации, которая прошла во вторник в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Классным руководителем Путина 91-летняя Вера Гуревич была с пятого по восьмой класс в школе №193 Ленинграда. В 1958 году она окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена и с того времени работала учителем немецкого языка в средней школе №193 Дзержинского района Ленинграда. Гуревич — автор мемуаров о школьных годах президента "Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя". Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, социальный навигатор, сн_образование