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На церемонии инаугурации Путина присутствовала его классный руководитель
На церемонии инаугурации Путина присутствовала его классный руководитель - РИА Новости, 07.05.2024
На церемонии инаугурации Путина присутствовала его классный руководитель
Классный руководитель президента России Владимира Путина Вера Гуревич присутствовала на церемонии инаугурации, которая прошла во вторник в Кремле, передает... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:12
2024-05-07T13:12
2024-05-07T14:34
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Классный руководитель президента России Владимира Путина Вера Гуревич присутствовала на церемонии инаугурации, которая прошла во вторник в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Классным руководителем Путина 91-летняя Вера Гуревич была с пятого по восьмой класс в школе №193 Ленинграда. В 1958 году она окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена и с того времени работала учителем немецкого языка в средней школе №193 Дзержинского района Ленинграда. Гуревич — автор мемуаров о школьных годах президента "Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя". Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Социальный навигатор, СН_Образование
На церемонии инаугурации Путина присутствовала его классный руководитель
На церемонию инаугурации Путина приехала его классный руководитель Вера Гуревич