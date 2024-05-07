https://ria.ru/20240507/putin-1944149454.html

"Будут нюансы". Путин в пятый раз вступит в должность президента

"Будут нюансы". Путин в пятый раз вступит в должность президента - РИА Новости, 07.05.2024

"Будут нюансы". Путин в пятый раз вступит в должность президента

Сегодня в Москве состоится инаугурация главы государства. Для избранного в марте Владимира Путина это уже пятая подобная церемония. О процедуре и ее тонкостях — РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T00:00

2024-05-07T00:00

2024-05-07T10:20

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Сегодня в Москве состоится инаугурация главы государства. Для избранного в марте Владимира Путина это уже пятая подобная церемония. О процедуре и ее тонкостях — в материале РИА Новости.Время и местоСогласно Конституции, инаугурацию проводят по истечении шести лет со вступления в должность предыдущего президента или на 30-й день после оглашения ЦИК результатов выборов. Все путинские церемонии с 2000-го были 7 мая.Место действия — Большой Кремлевский дворец (БКД). Для Путина тоже привычное. Его предшественник Борис Ельцин вступал в должность в Кремлевском дворце съездов (с 1992 года — Государственный Кремлевский дворец). Но 6 мая 2000-го, накануне первой путинской инаугурации, эти церемонии официально перенесли в БКД. Звучали предложения о мероприятии на открытом воздухе, но от этого отказались.Обычно все начинается в полдень (исключение — Ельцин в 1991 году вступал в должность в десять часов). Продолжительность строго не оговорена. В 2000-м понадобилось полчаса, а в 2004 году уложились в 20 минут — это пока рекорд. Сейчас государственные телеканалы отводят на мероприятие час.Присяга и парадНесмотря на вольности со временем, порядок процедуры жестко регламентирован.В Андреевский зал БКД солдаты Президентского полка вносят государственный флаг, штандарт и знак президента, а также специальный экземпляр Конституции. К слову, именно 7 мая — День Президентского полка (поэтому после инаугурации глава государства принимает парад).На трибуне размещают экземпляр основного закона страны и президентский знак — по правую и левую руку соответственно. Выходят председатель Конституционного суда (КС), спикеры Госдумы и Совфеда. Избранный глава государства дает присягу: "Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".После этого президент считается вступившим в должность. Судья объявляет об этом, звучит государственный гимн.Затем президент выступает с обращением к гражданам страны. Обычно речь идет о достигнутых результатах и перспективах на будущее. "Наше прошлое, безусловно, придает нам силы. Но даже самая славная история сама по себе не обеспечит нам лучшей жизни. Это величие должно быть подкреплено. Подкреплено новыми делами сегодняшних поколений граждан нашей страны", — отмечал Путин, например, 20 лет назад.Далее производится 30 торжественных залпов из артиллерийских орудий. И глава государства покидает Андреевский зал, чтобы на Соборной площади принять парад кремлевского полка."Прописанная процедура"Указав, что "церемония прописана хорошо", в связи с чем решили ей следовать, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил об "определенных нюансах". Каких именно — не уточнил.На инаугурации присутствуют сотни человек. Из-за недавней эпидемии коронавируса приняли меры предосторожности: депутаты Госдумы и Совфеда прошли обязательное ПЦР-тестирование.Гостям заранее выслали именные приглашения со специальной почтовой маркой и памятной серебряной монетой. Там же содержатся указания по дресс-коду ("официальный деловой стиль"), информация о том, что пользоваться мобильными устройствами, вести фото- и видеосъемку нельзя.Песков предупредил о возможных провокациях извне. "Такие значимые, особенно символические мероприятия, как инаугурация президента, конечно, всегда рассматриваются нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России. Мы научились, как с этим бороться и как этому противостоять. Научились все вместе", — отметил пресс-секретарь."Рестайлинг" — для авто и правительстваНе обходятся церемонии и без технологических новинок. Так, в 2018-м Путин из Сенатского дворца в БКД проехал на лимузине Aurus Senat. В этом году представят обновленный вариант автомобиля."Наши специалисты готовятся к 7 мая, чтобы показать рестайлинговый Aurus, — рассказал гендиректор ФГУП "НАМИ" Федор Назаров. — Это очень современная интересная новинка, которая удивит как снаружи, так и внутри. <...> Совершенно новый облик автомобиля — современный, модный и дерзкий".После инаугурации общественное внимание сосредоточится на формировании кабмина. Действующие министры официально слагают полномочия, поэтому Путин накануне церемонии встретился с ними.Правительство впервые предстоит сформировать по регламенту, закрепленному конституционной поправкой, которую приняли в 2020 году. В течение двух недель после инаугурации глава государства представит в Госдуму кандидатуру премьера. На рассмотрение отводится неделя. Руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста определят потом с Совфедом. Других федеральных министров и вице-премьеров предложит председатель правительства — Госдуме. Если депутаты одобрят, президент обязан утвердить все назначения на должности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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политика, россия, владимир путин