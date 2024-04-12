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Инаугурация президента может стать поводом для провокаций, считает Песков
Инаугурация президента может стать поводом для провокаций, считает Песков - РИА Новости, 12.04.2024
Инаугурация президента может стать поводом для провокаций, считает Песков
Такие события, как инаугурация президента РФ, рассматриваются врагами как повод для новых провокаций, но Москва научилась им противостоять, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:27
2024-04-12T13:27
2024-04-12T13:27
россия
москва
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политика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Такие события, как инаугурация президента РФ, рассматриваются врагами как повод для новых провокаций, но Москва научилась им противостоять, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Такие значимые, особенно символические мероприятия, как инаугурация президента, конечно, всегда рассматриваются нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России. Мы научились как с этим бороться и как этому противостоять. Научились все вместе", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дмитрий песков, политика
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Политика
Инаугурация президента может стать поводом для провокаций, считает Песков
Песков: инаугурация президента может стать поводом для новых провокаций врагов