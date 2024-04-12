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Инаугурация президента может стать поводом для провокаций, считает Песков - РИА Новости, 12.04.2024
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13:27 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/inauguratsiya-1939600804.html
Инаугурация президента может стать поводом для провокаций, считает Песков
Инаугурация президента может стать поводом для провокаций, считает Песков - РИА Новости, 12.04.2024
Инаугурация президента может стать поводом для провокаций, считает Песков
Такие события, как инаугурация президента РФ, рассматриваются врагами как повод для новых провокаций, но Москва научилась им противостоять, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:27
2024-04-12T13:27
россия
москва
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Такие события, как инаугурация президента РФ, рассматриваются врагами как повод для новых провокаций, но Москва научилась им противостоять, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Такие значимые, особенно символические мероприятия, как инаугурация президента, конечно, всегда рассматриваются нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России. Мы научились как с этим бороться и как этому противостоять. Научились все вместе", - сказал Песков.
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россия, москва, дмитрий песков, политика
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Политика
Инаугурация президента может стать поводом для провокаций, считает Песков

Песков: инаугурация президента может стать поводом для новых провокаций врагов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Такие события, как инаугурация президента РФ, рассматриваются врагами как повод для новых провокаций, но Москва научилась им противостоять, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Такие значимые, особенно символические мероприятия, как инаугурация президента, конечно, всегда рассматриваются нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России. Мы научились как с этим бороться и как этому противостоять. Научились все вместе", - сказал Песков.
LIVE: Путин на инаугурации мэра Москвы - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Выступление Путина на инаугурации мэра Москвы. Прямая трансляция
18 сентября 2023, 11:59
 
РоссияМоскваДмитрий ПесковПолитика
 
 
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