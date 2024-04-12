https://ria.ru/20240412/inauguratsiya-1939600804.html

Инаугурация президента может стать поводом для провокаций, считает Песков

Инаугурация президента может стать поводом для провокаций, считает Песков - РИА Новости, 12.04.2024

Инаугурация президента может стать поводом для провокаций, считает Песков

Такие события, как инаугурация президента РФ, рассматриваются врагами как повод для новых провокаций, но Москва научилась им противостоять, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:27

2024-04-12T13:27

2024-04-12T13:27

россия

москва

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Такие события, как инаугурация президента РФ, рассматриваются врагами как повод для новых провокаций, но Москва научилась им противостоять, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Такие значимые, особенно символические мероприятия, как инаугурация президента, конечно, всегда рассматриваются нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России. Мы научились как с этим бороться и как этому противостоять. Научились все вместе", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230918/putin-1896921215.html

россия

москва

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Варвара Скокшина

россия, москва, дмитрий песков, политика