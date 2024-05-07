https://ria.ru/20240507/permiya-1944505104.html

Замминистра обороны Панков наградил лауреатов премии имени Жукова

Замминистра обороны Панков наградил лауреатов премии имени Жукова - РИА Новости, 07.05.2024

Замминистра обороны Панков наградил лауреатов премии имени Жукова

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков наградил лауреатов Государственной премии имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, сообщили РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:55

2024-05-07T18:55

2024-05-07T18:55

россия

николай панков

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков наградил лауреатов Государственной премии имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, сообщили в Минобороны РФ. "Статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков вручил Государственную премию РФ имени Г.К. Жукова военнослужащим, ученым и деятелям искусства", - сообщили в оборонном ведомстве. Государственная премия имени Г. К. Жукова вручается ежегодно за выдающиеся достижения в области военной науки, создания образцов вооружения и военной техники, а также за лучшие произведения литературы и искусства, посвященные Великой Отечественной войне. В 2024 году комиссией было рассмотрено 7 работ, представленных отдельными авторами и авторскими коллективами. "Всего в конкурсе приняли участие 37 соискателей из различных высших военно-учебных заведений, научно-исследовательских, общественных организаций, предприятий и учреждений России. Все работы и авторский вклад были тщательно изучены и оценены экспертами", - подчеркнул Панков. Также замглавы российского военного ведомства поблагодарил лауреатов за вклад в развитие отечественной военной науки и российского батального искусства, способствующий дальнейшему решению задач по укреплению безопасности и обороноспособности страны. Лауреаты премии жукова В этом году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, лауреатами премии маршала Жукова стали два авторских коллектива, в числе которых сотрудники Военной академии Генштаба ВС РФ, а также авторы полотна о Параде Победы 24 июня 1945 года. В области военной науки премия присуждена авторскому коллективу офицеров Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации за военно-исторический труд "Сирийский гамбит: черные начинают и проигрывают. Итоги, уроки, прогнозы". Премию в области литературы и искусства получил коллектив "Студии военных художников имени М.Б.Грекова" за монументальное живописное полотно "Парад Победы 24 июня 1945 года".

https://ria.ru/20240504/medali-1943815557.html

https://ria.ru/20220418/premiya-1784167140.html

https://ria.ru/20231202/mo-1913312264.html

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россия, николай панков, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)