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Парад Победы в Москве — 2024

Парад Победы в Москве — 2024 - РИА Новости, 07.05.2024

Парад Победы в Москве — 2024

Парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне традиционно пройдет на Красной площади 9 мая. В этом году в нем примут участие более девяти... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:08

2024-05-07T16:08

2024-05-07T16:39

инфографика

парад победы

москва

вооружение

техника

военная техника

т-34

тайфун (автомобиль)

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Парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне традиционно пройдет на Красной площади 9 мая. В этом году в нем примут участие более девяти тысяч военнослужащих, 75 единиц вооружения и техники. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие боевые машины пройдут перед зрителями и чем завершится праздничное шествие.

москва

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