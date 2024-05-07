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Парад Победы в Москве — 2024 - РИА Новости, 07.05.2024
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16:08 07.05.2024 (обновлено: 16:39 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/parad-1944377940.html
Парад Победы в Москве — 2024
Парад Победы в Москве — 2024 - РИА Новости, 07.05.2024
Парад Победы в Москве — 2024
Парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне традиционно пройдет на Красной площади 9 мая. В этом году в нем примут участие более девяти... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:08
2024-05-07T16:39
инфографика
парад победы
москва
вооружение
техника
военная техника
т-34
тайфун (автомобиль)
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Парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне традиционно пройдет на Красной площади 9 мая. В этом году в нем примут участие более девяти тысяч военнослужащих, 75 единиц вооружения и техники. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие боевые машины пройдут перед зрителями и чем завершится праздничное шествие.
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5
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парад победы, москва, вооружение, техника, военная техника, т-34, тайфун (автомобиль), бронеавтомобиль "тигр", с-400 «триумф», су-30см, су-25, миг-29, инфографика
Инфографика, Парад Победы, Москва, Вооружение, Техника, Военная техника, Т-34, Тайфун (автомобиль), Бронеавтомобиль "Тигр", С-400 «Триумф», Су-30СМ, Су-25, МиГ-29
Инфографика

Парад Победы в Москве — 2024

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Парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне традиционно пройдет на Красной площади 9 мая. В этом году в нем примут участие более девяти тысяч военнослужащих, 75 единиц вооружения и техники. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие боевые машины пройдут перед зрителями и чем завершится праздничное шествие.
 
ИнфографикаПарад ПобедыМоскваВооружениеТехникаВоенная техникаТ-34Тайфун (автомобиль)Бронеавтомобиль "Тигр"С-400 «Триумф»Су-30СМСу-25МиГ-29
 
 
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