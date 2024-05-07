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В затопленном Орске 300 жилых домов остались без электричества

В затопленном Орске 300 жилых домов остались без электричества - РИА Новости, 07.05.2024

В затопленном Орске 300 жилых домов остались без электричества

Триста жилых домов в частично затопленном Орске остаются без электричества, их подключат в среду, сообщил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:11

2024-05-07T16:11

2024-05-07T16:11

прорыв дамбы в орске

орск

происшествия

жкх

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УФА, 7 мая – РИА Новости. Триста жилых домов в частично затопленном Орске остаются без электричества, их подключат в среду, сообщил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале."Сегодня утром без электроэнергии оставались порядка 300 частных домов, это около 700 абонентов. Завтра энергетики планируют их подключить", — написал мэр.По его словам, за последние сутки газ пущен для 418 абонентов, еще ждут подключения порядка 1400. Это жители поселка Форштадт, и нескольких улиц, где еще стоит вода.

орск

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прорыв дамбы в орске, орск, происшествия, жкх