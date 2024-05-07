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Украинские войска обстреляли нефтебазу в Луганске

Украинские войска обстреляли нефтебазу в Луганске - РИА Новости, 07.05.2024

Украинские войска обстреляли нефтебазу в Луганске

Украинские силы нанесли удар по нефтебазе в Луганске, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T23:38

2024-05-07T23:38

2024-05-07T23:45

специальная военная операция на украине

луганск

луганская народная республика

леонид пасечник

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Украинские силы нанесли удар по нефтебазе в Луганске, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник."Поздней ночью враг нанес удар по мирному Луганску - обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города. На месте работают сотрудники МЧС... Сейчас основная задача - потушить пожар", - написал глава ЛНР в своем Telegram-канале.Он также добавил, что информация о пострадавших в результате удара уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганск

луганская народная республика

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луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия