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Украинские войска обстреляли нефтебазу в Луганске
Украинские войска обстреляли нефтебазу в Луганске - РИА Новости, 07.05.2024
Украинские войска обстреляли нефтебазу в Луганске
Украинские силы нанесли удар по нефтебазе в Луганске, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T23:38
2024-05-07T23:38
2024-05-07T23:45
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Украинские силы нанесли удар по нефтебазе в Луганске, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник."Поздней ночью враг нанес удар по мирному Луганску - обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города. На месте работают сотрудники МЧС... Сейчас основная задача - потушить пожар", - написал глава ЛНР в своем Telegram-канале.Он также добавил, что информация о пострадавших в результате удара уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Украинские войска обстреляли нефтебазу в Луганске
Пасечник: украинские войска обстреляли нефтебазу в Луганске