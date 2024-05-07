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Удары НАТО по посольству КНР в Белграде нельзя забывать, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 07.05.2024
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09:11 07.05.2024 (обновлено: 11:25 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/nazad-1944294771.html
Удары НАТО по посольству КНР в Белграде нельзя забывать, заявил Си Цзиньпин
Удары НАТО по посольству КНР в Белграде нельзя забывать, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 07.05.2024
Удары НАТО по посольству КНР в Белграде нельзя забывать, заявил Си Цзиньпин
Удары сил НАТО по посольству Китая в Белграде, совершенные 25 лет назад, нельзя забывать, призвал председатель КНР Си Цзиньпин в статье для сербских СМИ, текст... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T09:11
2024-05-07T11:25
в мире
китай
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белград (город)
нато
югославия
си цзиньпин
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ПЕКИН, 7 мая — РИА Новости. Удары сил НАТО по посольству Китая в Белграде, совершенные 25 лет назад, нельзя забывать, призвал председатель КНР Си Цзиньпин в статье для сербских СМИ, текст которой распространил китайский МИД.“Сегодня исполняется 25 лет вопиющему удару НАТО по посольству Китая в Югославии, убившему трех китайских журналистов — Шао Юньхуань, Сюй Синху и его жену Чжу Ин. Этого нам нельзя забывать. Китайский народ ценит мир, но никогда не позволит такой трагической истории повториться”, — написал Си Цзиньпин.Он выразил уверенность, что китайско-сербская дружба, скрепленная кровью соотечественников, сохранится, и пообещал работать над углублением стратегического партнерства.Как заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, народ Китая никогда не забудет варварские удары НАТО по Югославии. Он подчеркнул, что силы альянса под руководством США незаконно атаковали суверенное государство без санкции Совета Безопасности ООН, в результате чего погибли тысячи мирных жителей.При этом дипломат не ответил на вопрос о том, планирует ли Си Цзиньпин посетить мемориал жертвам удара по посольству в ходе своего визита в Сербию.Бомбардировки Югославии войсками НАТО начались 24 марта 1999 года, 7 мая в результате бомбового удара было задето посольство КНР в Белграде. Погибли три человека и более 20 получили ранения.Бомбардировки привели к гибели более 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов. Медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.Си Цзиньпин 5-10 мая находится в европейском турне, в рамках которого он посещает Францию, Сербию и Венгрию.
https://ria.ru/20240324/goslaviya-1935411181.html
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в мире, китай, сербия, белград (город), нато, югославия, си цзиньпин, александр вучич
В мире, Китай, Сербия, Белград (город), НАТО, Югославия, Си Цзиньпин, Александр Вучич
Удары НАТО по посольству КНР в Белграде нельзя забывать, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: удары НАТО по посольству Китая в Белграде в 1999 г нельзя забывать

© AP Photo / APTNБелград во время бомбардировки
Белград во время бомбардировки - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / APTN
Белград во время бомбардировки. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 мая — РИА Новости. Удары сил НАТО по посольству Китая в Белграде, совершенные 25 лет назад, нельзя забывать, призвал председатель КНР Си Цзиньпин в статье для сербских СМИ, текст которой распространил китайский МИД.
“Сегодня исполняется 25 лет вопиющему удару НАТО по посольству Китая в Югославии, убившему трех китайских журналистов — Шао Юньхуань, Сюй Синху и его жену Чжу Ин. Этого нам нельзя забывать. Китайский народ ценит мир, но никогда не позволит такой трагической истории повториться”, — написал Си Цзиньпин.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Экс-глава разведки Сербии рассказал о последствиях бомбардировки Югославии
24 марта, 07:51
Он выразил уверенность, что китайско-сербская дружба, скрепленная кровью соотечественников, сохранится, и пообещал работать над углублением стратегического партнерства.
Как заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, народ Китая никогда не забудет варварские удары НАТО по Югославии. Он подчеркнул, что силы альянса под руководством США незаконно атаковали суверенное государство без санкции Совета Безопасности ООН, в результате чего погибли тысячи мирных жителей.
При этом дипломат не ответил на вопрос о том, планирует ли Си Цзиньпин посетить мемориал жертвам удара по посольству в ходе своего визита в Сербию.
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Агрессия НАТО в 1999 году открыла путь новым кризисам, заявили в Белграде
22 марта, 13:39
Бомбардировки Югославии войсками НАТО начались 24 марта 1999 года, 7 мая в результате бомбового удара было задето посольство КНР в Белграде. Погибли три человека и более 20 получили ранения.
Бомбардировки привели к гибели более 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов. Медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Си Цзиньпин 5-10 мая находится в европейском турне, в рамках которого он посещает Францию, Сербию и Венгрию.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. 6 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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