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Удары НАТО по посольству КНР в Белграде нельзя забывать, заявил Си Цзиньпин

Удары НАТО по посольству КНР в Белграде нельзя забывать, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 07.05.2024

Удары НАТО по посольству КНР в Белграде нельзя забывать, заявил Си Цзиньпин

Удары сил НАТО по посольству Китая в Белграде, совершенные 25 лет назад, нельзя забывать, призвал председатель КНР Си Цзиньпин в статье для сербских СМИ, текст... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T09:11

2024-05-07T09:11

2024-05-07T11:25

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ПЕКИН, 7 мая — РИА Новости. Удары сил НАТО по посольству Китая в Белграде, совершенные 25 лет назад, нельзя забывать, призвал председатель КНР Си Цзиньпин в статье для сербских СМИ, текст которой распространил китайский МИД.“Сегодня исполняется 25 лет вопиющему удару НАТО по посольству Китая в Югославии, убившему трех китайских журналистов — Шао Юньхуань, Сюй Синху и его жену Чжу Ин. Этого нам нельзя забывать. Китайский народ ценит мир, но никогда не позволит такой трагической истории повториться”, — написал Си Цзиньпин.Он выразил уверенность, что китайско-сербская дружба, скрепленная кровью соотечественников, сохранится, и пообещал работать над углублением стратегического партнерства.Как заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, народ Китая никогда не забудет варварские удары НАТО по Югославии. Он подчеркнул, что силы альянса под руководством США незаконно атаковали суверенное государство без санкции Совета Безопасности ООН, в результате чего погибли тысячи мирных жителей.При этом дипломат не ответил на вопрос о том, планирует ли Си Цзиньпин посетить мемориал жертвам удара по посольству в ходе своего визита в Сербию.Бомбардировки Югославии войсками НАТО начались 24 марта 1999 года, 7 мая в результате бомбового удара было задето посольство КНР в Белграде. Погибли три человека и более 20 получили ранения.Бомбардировки привели к гибели более 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов. Медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.Си Цзиньпин 5-10 мая находится в европейском турне, в рамках которого он посещает Францию, Сербию и Венгрию.

https://ria.ru/20240324/goslaviya-1935411181.html

https://ria.ru/20240322/yugoslaviya-1934917508.html

https://ria.ru/20240507/zapad-1944279616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, сербия, белград (город), нато, югославия, си цзиньпин, александр вучич