https://ria.ru/20240507/nauka-1944149162.html

Лучше алюминия. В России создали новый материал

Лучше алюминия. В России создали новый материал - РИА Новости, 07.05.2024

Лучше алюминия. В России создали новый материал

Ученые Научного центра мирового уровня "Передовые цифровые технологии" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создали новый... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T09:00

2024-05-07T09:00

2024-05-07T10:27

наука

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

россия

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

санкт-петербург

авиастроение

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Ученые Научного центра мирового уровня "Передовые цифровые технологии" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создали новый композиционный материал, который по прочности превосходит многие алюминиевые сплавы, следует из публикации в журнале International Journal of Adhesion and Adhesives.Как пояснили специалисты, за основу они взяли волокнисто-металлические ламинаты — популярный класс композитов, который состоит из последовательно чередующихся слоев стекло- или углепластика и металла (например, алюминия). Такое сочетание, по их словам, придает материалу уникальный набор свойств. Его плотность ниже, чем у алюминия, ударная прочность выше, чем у традиционных композитов, а усталостная прочность больше, чем у алюминиевых сплавов.Особенность нового материала заключается в том, что при росте трещины или ударе большое количество энергии рассеивается на границе между полимером и металлом, что приводит к повышению свойств композита. Но все это работает только при условии высокой прочности соединений (адгезии) между слоями.Именно это условие и стало решающим в работе ученых СПбПУ."Мы улучшили сцепление поверхностей разных слоев материала за счет использования недорогого и удобного в работе наноматериала — фуллереновой сажи", — рассказал заведующий лабораторией "Полимерные композиционные материалы" Илья Кобыхно.В результате, отметил он, удалось получить композиционный материал из класса волокнисто-металлических ламинатов, который имеет прочностные свойства, превосходящие многие алюминиевые сплавы, а также обладает высокой ударной прочностью в сравнении с обычными композитами. Такой материал может применяться во многих конструкциях в транспортном и общем машиностроении."Наночастицы фуллереновой сажи — дешевый и доступный наноматериал, получаемый при сжигании графита в инертном газе и также являющийся побочным продуктом производства фуллеренов, поэтому разработку можно легко масштабировать для внедрения в промышленность", — подчеркнул Кобыхно.Он добавил, что подобные исследования важны для повышения свойств уже имеющихся волокнисто-металлических ламинатов и для разработки новых методов соединения композитных и металлических деталей для авиастроения и ракетно-космической промышленности.

https://ria.ru/20231214/nauka-1915581795.html

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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, санкт-петербург, авиастроение, промышленность