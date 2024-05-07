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В России учредят памятную медаль "Всемирный фестиваль молодежи 2024 года"

В России учредят памятную медаль "Всемирный фестиваль молодежи 2024 года" - РИА Новости, 07.05.2024

В России учредят памятную медаль "Всемирный фестиваль молодежи 2024 года"

Президент РФ Владимир Путин распорядился учредить памятную медаль "Всемирный фестиваль молодежи 2024 года, соответствующий документ опубликован на сайте... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T21:47

2024-05-07T21:47

2024-05-07T21:47

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин распорядился учредить памятную медаль "Всемирный фестиваль молодежи 2024 года, соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "В связи с успешным проведением всемирного фестиваля молодежи 2024 года на федеральной территории "Сириус": 1. Учредить памятную медаль "Всемирный фестиваль молодежи 2024 года", - говорится в распоряжении. Отмечается, что памятная медаль вручается гражданам и организациям за вклад в подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодежи 2024 года на федеральной территории "Сириус". К медали также прилагается грамота. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество