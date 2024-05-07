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Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным - РИА Новости, 07.05.2024
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12:59 07.05.2024 (обновлено: 13:17 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/matvienko-1944377290.html
Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным
Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным - РИА Новости, 07.05.2024
Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила дни будущих инаугураций президента РФ сделать выходными днями в стране, отметив, что это важнейшее событие в РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:59
2024-05-07T13:17
россия
политика
владимир путин
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила дни будущих инаугураций президента РФ сделать выходными днями в стране, отметив, что это важнейшее событие в жизни России."Такие события, конечно же, происходят один раз в шесть лет, потому что выборы президента через шесть лет. Мне кажется, нужно подумать - не завтра решать, но подумать - раз в шесть лет можно себе это позволить: сделать этот день таким по-настоящему и для людей праздничным выходным днём, передвинув какие-то из длинных каникул, высвободив один день. Мне кажется, что люди должны ощутить - это не просто некая церемония, это важнейшее событие в нашей стране. Вступил в должность президента и от этого будет зависеть будущее нашей страны во многом. Мы подумаем об этом, может быть, с таким предложением выйдем", - сказала Матвиенко в эфире Первого канала.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, политика, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Политика, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным

Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила дни будущих инаугураций президента РФ сделать выходными днями в стране, отметив, что это важнейшее событие в жизни России.
«
"Такие события, конечно же, происходят один раз в шесть лет, потому что выборы президента через шесть лет. Мне кажется, нужно подумать - не завтра решать, но подумать - раз в шесть лет можно себе это позволить: сделать этот день таким по-настоящему и для людей праздничным выходным днём, передвинув какие-то из длинных каникул, высвободив один день. Мне кажется, что люди должны ощутить - это не просто некая церемония, это важнейшее событие в нашей стране. Вступил в должность президента и от этого будет зависеть будущее нашей страны во многом. Мы подумаем об этом, может быть, с таким предложением выйдем", - сказала Матвиенко в эфире Первого канала.
Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
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