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Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным

Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным - РИА Новости, 07.05.2024

Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила дни будущих инаугураций президента РФ сделать выходными днями в стране, отметив, что это важнейшее событие в РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:59

2024-05-07T12:59

2024-05-07T13:17

россия

политика

владимир путин

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила дни будущих инаугураций президента РФ сделать выходными днями в стране, отметив, что это важнейшее событие в жизни России."Такие события, конечно же, происходят один раз в шесть лет, потому что выборы президента через шесть лет. Мне кажется, нужно подумать - не завтра решать, но подумать - раз в шесть лет можно себе это позволить: сделать этот день таким по-настоящему и для людей праздничным выходным днём, передвинув какие-то из длинных каникул, высвободив один день. Мне кажется, что люди должны ощутить - это не просто некая церемония, это важнейшее событие в нашей стране. Вступил в должность президента и от этого будет зависеть будущее нашей страны во многом. Мы подумаем об этом, может быть, с таким предложением выйдем", - сказала Матвиенко в эфире Первого канала.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, политика, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф