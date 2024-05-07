Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным
Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным в России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила дни будущих инаугураций президента РФ сделать выходными днями в стране, отметив, что это важнейшее событие в жизни России.
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"Такие события, конечно же, происходят один раз в шесть лет, потому что выборы президента через шесть лет. Мне кажется, нужно подумать - не завтра решать, но подумать - раз в шесть лет можно себе это позволить: сделать этот день таким по-настоящему и для людей праздничным выходным днём, передвинув какие-то из длинных каникул, высвободив один день. Мне кажется, что люди должны ощутить - это не просто некая церемония, это важнейшее событие в нашей стране. Вступил в должность президента и от этого будет зависеть будущее нашей страны во многом. Мы подумаем об этом, может быть, с таким предложением выйдем", - сказала Матвиенко в эфире Первого канала.