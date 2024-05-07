https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944492011.html

Лукашенко рассказал о проверке средств-носителей ядерного оружия

Лукашенко рассказал о проверке средств-носителей ядерного оружия - РИА Новости, 07.05.2024

Лукашенко рассказал о проверке средств-носителей ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ходе начавшейся в армии страны внезапной проверки средств-носителей нестратегического ядерного оружия... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:20

2024-05-07T18:20

2024-05-07T18:20

белоруссия

россия

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ходе начавшейся в армии страны внезапной проверки средств-носителей нестратегического ядерного оружия планируется отрабатывать вопросы нанесения ракетных ударов для отражения вероятного нападения на Белоруссию. "Генеральными штабами вооруженных сил Беларуси и России предусмотрена проверка сил и средств совместной региональной группировки войск, в рамках которой впервые планируется отработать вопросы применения нестратегического ядерного оружия. Ракетные дивизионы оперативно-тактических комплексов "Искандер" и "Полонез" будут скрытно выведены в назначенные позиции и будут отрабатывать вопросы нанесения ракетных ударов для отражения вероятного нападения на Беларусь", - приводит слова Лукашенко агентство Белта, По словам президента, в ходе проверки будет осуществляться подача спецбоеприпасов в ракетные и авиационные воинские части, загрузка их на пусковые установки и подвеска на самолеты.

https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944489696.html

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белоруссия, россия, александр лукашенко, в мире