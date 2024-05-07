https://ria.ru/20240507/kitay-1944286134.html

Пекин содействует переговорам по украинскому конфликту, сообщил посол КНР

Пекин содействует переговорам по украинскому конфликту, сообщил посол КНР - РИА Новости, 07.05.2024

Пекин содействует переговорам по украинскому конфликту, сообщил посол КНР

Китай находится в тесном контакте с Россией, Украиной и международным сообществом для содействия переговорам по урегулированию украинского конфликта, заявил в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T07:20

2024-05-07T07:20

2024-05-07T11:01

в мире

китай

украина

россия

ли хуэй

чжан ханьхуэй

си цзиньпин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149487/21/1494872171_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_ff6d5cadb81934cf85d6fe55cfb46d96.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Китай находится в тесном контакте с Россией, Украиной и международным сообществом для содействия переговорам по урегулированию украинского конфликта, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. "По украинскому вопросу китайская сторона всегда занимала объективную и беспристрастную позицию. Китай стоял на стороне мира и диалога, активно содействовал примирению и переговорам. Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул "четыре принципа", "четыре общие черты" и "три темы для размышления", которые стали основополагающими принципами Китая в политическом урегулировании украинского кризиса", - сказал посол. По его словам, "именно придерживаясь этих принципиальных идей, Китай находится в тесном контакте со всеми сторонами, включая Россию, Украину и международное сообщество, играя конструктивную роль в урегулировании кризиса и содействуя примирению и переговорам". Он напомнил, что недавно специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй "провел второй раунд "челночной дипломатии", осуществляя углубленный обмен мнениями с Россией, Украиной и соответствующими европейскими государствами о том, как добиться прекращения огня, как можно скорее прекратить боевые действия и способствовать политическому урегулированию кризиса". "Все стороны высоко оценивают усилия Китая и его справедливую позицию в посредничестве. Они ожидают, что Китай будет играть более конструктивную роль, и единогласно признают, что Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН, способен посредничать между Россией, Украиной и другими сторонами, осуществлять передачу информации, содействовать выработке общих подходов при сохранении разногласий и создавать более благоприятные условия для проведения мирных переговоров", - добавил китайский дипломат. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Полный текст интервью будет опубликован на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934838431.html

https://ria.ru/20240228/vizit-1929919311.html

https://ria.ru/20240303/kitay-1930822346.html

китай

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, украина, россия, ли хуэй, чжан ханьхуэй, си цзиньпин, оон