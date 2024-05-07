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В Севастополь впервые привезли картину "Оборона Севастополя"
В Севастополь впервые привезли картину "Оборона Севастополя" - РИА Новости, 07.05.2024
В Севастополь впервые привезли картину "Оборона Севастополя"
Картину "Оборона Севастополя" Александра Дейнеки, которая входит в собрание Русского музея в Санкт-Петербурге, доставили в Севастопольский художественный музей... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:58
2024-05-07T17:58
2024-05-07T17:58
культура
санкт-петербург
севастополь
москва
александр дейнека
михаил развожаев
ольга любимова
русский музей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Картину "Оборона Севастополя" Александра Дейнеки, которая входит в собрание Русского музея в Санкт-Петербурге, доставили в Севастопольский художественный музей имени Крошицкого для проведения выставки одной картины, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Ранее заведующая отделом научной экспозиционно-выставочной работы севастопольского музея Галина Пинхасова сообщила РИА Новости о том, что в городе в День Победы 9 мая откроется выставка одной картины. Для этого в Севастополь намерены привезти картину "Оборона Севастополя" Александра Дейнеки. "Полотно "Оборона Севастополя" привезли в художественный музей имени М.П. Крошицкого из Русского музея Санкт-Петербурга. Ее везли не сворачивая, вместе с рамой, в специально оборудованном автомобиле с климат-контролем. Сегодня утром для того, чтобы бережно выгрузить картину размером 2×4 метра, понадобилось десять человек", - написал Развожаев. Александр Дейнека, любивший Севастополь и работавший там до войны, написал картину в Москве в 1942 году, напомнил губернатор. Выставка одной картины откроется в севастопольском музее 9 мая и продлится до 29 июня. "Этого события наш город ждал очень давно: картина хотя и посвящена подвигу Города-Героя, никогда не была в Севастополе", - добавил губернатор. Он поблагодарил за помощь в организации выставки министра культуры РФ Ольгу Любимову.
https://ria.ru/20240321/vystavki2024-1925705089.html
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РИА Новости
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санкт-петербург, севастополь, москва, александр дейнека, михаил развожаев, ольга любимова, русский музей, новости культуры
Культура, Санкт-Петербург, Севастополь, Москва, Александр Дейнека, Михаил Развожаев, Ольга Любимова, Русский музей, Новости культуры
В Севастополь впервые привезли картину "Оборона Севастополя"
Развожаев: полотно Дейнеки "Оборона Севастополя" впервые привезли в Севастополь