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Путин поручил представить предложения о статусе институтов при ФАНО - РИА Новости, 07.05.2024
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23:06 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/instituty-1944546794.html
Путин поручил представить предложения о статусе институтов при ФАНО
Путин поручил представить предложения о статусе институтов при ФАНО - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил представить предложения о статусе институтов при ФАНО
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Российской академией наук (РАН) представить предложения об определении статуса академических... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T23:06
2024-05-07T23:06
россия
владимир путин
российская академия наук
федеральное агентство научных организаций
наука
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Российской академией наук (РАН) представить предложения об определении статуса академических научных институтов, которые находились в ведении Федерального агентства научных организаций (ФАНО) и научно-методическое руководство которыми осуществляется РАН. "Представить предложения об определении статуса академических научных институтов как организаций, которые находились в ведении Федерального агентства научных организаций и научно-методическое руководство деятельностью которых независимо от их ведомственной принадлежности осуществляется федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук", - говорится в перечне поручений по итогам участия Путина в мероприятии, посвященном 300-летию РАН, которое состоялось 8 февраля 2024 года. Также кабмину необходимо представить предложения об участии РАН в определении основных направлений научной и научно-технической деятельности академических научных институтов, в согласовании кандидатур на должность их руководителей, в подготовке заключений (рекомендаций) о сохранении опытных, опытно-экспериментальных, опытно-учебных, опытно-фармацевтических производств и лечебных баз и в согласовании решений об изменении подведомственности, о реорганизации или ликвидации академических научных институтов. Обозначенный срок - 15 июля. ФАНО было упразднено в 2018 году и вошло в структуру созданного тогда министерства науки и высшего образования РФ.
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россия, владимир путин, российская академия наук, федеральное агентство научных организаций, наука
Россия, Владимир Путин, Российская академия наук, Федеральное агентство научных организаций, Наука
Путин поручил представить предложения о статусе институтов при ФАНО

Путин поручил правительству представить идеи о статусе институтов при ФАНО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Российской академией наук (РАН) представить предложения об определении статуса академических научных институтов, которые находились в ведении Федерального агентства научных организаций (ФАНО) и научно-методическое руководство которыми осуществляется РАН.
"Представить предложения об определении статуса академических научных институтов как организаций, которые находились в ведении Федерального агентства научных организаций и научно-методическое руководство деятельностью которых независимо от их ведомственной принадлежности осуществляется федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук", - говорится в перечне поручений по итогам участия Путина в мероприятии, посвященном 300-летию РАН, которое состоялось 8 февраля 2024 года.
Также кабмину необходимо представить предложения об участии РАН в определении основных направлений научной и научно-технической деятельности академических научных институтов, в согласовании кандидатур на должность их руководителей, в подготовке заключений (рекомендаций) о сохранении опытных, опытно-экспериментальных, опытно-учебных, опытно-фармацевтических производств и лечебных баз и в согласовании решений об изменении подведомственности, о реорганизации или ликвидации академических научных институтов. Обозначенный срок - 15 июля.
ФАНО было упразднено в 2018 году и вошло в структуру созданного тогда министерства науки и высшего образования РФ.
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