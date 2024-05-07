https://ria.ru/20240507/instituty-1944546794.html

Путин поручил представить предложения о статусе институтов при ФАНО

Путин поручил представить предложения о статусе институтов при ФАНО - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил представить предложения о статусе институтов при ФАНО

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Российской академией наук (РАН) представить предложения об определении статуса академических... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T23:06

2024-05-07T23:06

2024-05-07T23:06

россия

владимир путин

российская академия наук

федеральное агентство научных организаций

наука

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Российской академией наук (РАН) представить предложения об определении статуса академических научных институтов, которые находились в ведении Федерального агентства научных организаций (ФАНО) и научно-методическое руководство которыми осуществляется РАН. "Представить предложения об определении статуса академических научных институтов как организаций, которые находились в ведении Федерального агентства научных организаций и научно-методическое руководство деятельностью которых независимо от их ведомственной принадлежности осуществляется федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук", - говорится в перечне поручений по итогам участия Путина в мероприятии, посвященном 300-летию РАН, которое состоялось 8 февраля 2024 года. Также кабмину необходимо представить предложения об участии РАН в определении основных направлений научной и научно-технической деятельности академических научных институтов, в согласовании кандидатур на должность их руководителей, в подготовке заключений (рекомендаций) о сохранении опытных, опытно-экспериментальных, опытно-учебных, опытно-фармацевтических производств и лечебных баз и в согласовании решений об изменении подведомственности, о реорганизации или ликвидации академических научных институтов. Обозначенный срок - 15 июля. ФАНО было упразднено в 2018 году и вошло в структуру созданного тогда министерства науки и высшего образования РФ.

https://ria.ru/20231012/nauka-1901549031.html

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россия, владимир путин, российская академия наук, федеральное агентство научных организаций, наука