https://ria.ru/20240507/incumbent-1944355332.html

Путин вступил в должность президента

Путин вступил в должность президента - РИА Новости, 07.05.2024

Путин вступил в должность президента

Владимир Путин на церемонии инаугурации принес присягу и официально стал президентом России. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:04

2024-05-07T12:04

2024-05-07T12:19

инаугурация владимира путина — 2024

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин на церемонии инаугурации принес присягу и официально стал президентом России."Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", — сказал глава государства, положив руку на специальное издание основного закона страны.Над резиденцией в Кремле подняли президентский штандарт.После произнесения клятвы избранный президент по традиции обращается к гражданам страны. В своей речи Путин особо поблагодарил участников специальной военной операции. "Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку".Путин пробудет на посту следующие шесть лет — до 2030 года.Начиная с 2000 года, торжественное мероприятие проходит в парадных залах Большого Кремлевского дворца: Андреевском, Александровском и Георгиевском. Присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, судьи Конституционного суда, губернаторы, члены правительства, представители традиционных конфессий, иностранные послы, другие высокие гости.Специально к церемонии российские автопроизводители обновили лимузин Aurus Senat. Главные изменения затронули внешний облик автомобиля, но теперь 90% электроники — отечественной разработки, рассказал гендиректор ФГУП НАМИ Федор Назаров в программе "Москва. Кремль. Путин".По дороге от Сенатского до Большого Кремлевского дворца президентский лимузин сопровождали новые электрические мотоциклы Aurus.Правительство обновитсяПо конституции, правительство слагает полномочия перед вступившим в должность президентом. Министры автоматически получают приставку и. о. и продолжают работать до формирования нового состава кабинета.В соответствии с новыми правилами, премьер-министра назначит президент после утверждения кандидатуры Госдумой. На ее внесение предусмотрено две недели. Новый глава правительства представить президенту свое видение структуры исполнительной власти и затем предложить Госдуме кандидатуры вице-премьеров и министров — кроме руководителей силового блока и МИД. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает глава государства после консультаций с Советом Федерации.Пятый срокВ первый раз Путин стал президентом в 2000 году, в 2004-м его переизбрали на новый срок. В выборах 2008 года Путин не участвовал, поскольку Конституция не позволяла баллотироваться более двух раз подряд. Поддержав кандидатуру Дмитрия Медведева, в мае 2008-го Путин занял пост премьер-министра. Тогда же в Конституцию внесли изменения, согласно которым президент избирается не на четыре года, а на шесть лет.Путин вновь стал главой государства в 2012-м, затем его переизбрали в 2018-м.Право участвовать в выборах 2024 года он получил после того, как в 2020 году на общероссийском голосовании были приняты поправки к Конституции, посвященные новым требованиям к разным уровням власти и закрепляющие социальные гарантии государства перед гражданами.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240507/premer-1944337437.html

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инаугурация владимира путина — 2024, владимир путин, политика, россия