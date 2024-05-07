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Путин вступил в должность президента - РИА Новости, 07.05.2024
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12:04 07.05.2024 (обновлено: 12:19 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/incumbent-1944355332.html
Путин вступил в должность президента
Путин вступил в должность президента - РИА Новости, 07.05.2024
Путин вступил в должность президента
Владимир Путин на церемонии инаугурации принес присягу и официально стал президентом России. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:04
2024-05-07T12:19
инаугурация владимира путина — 2024
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин на церемонии инаугурации принес присягу и официально стал президентом России."Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", — сказал глава государства, положив руку на специальное издание основного закона страны.Над резиденцией в Кремле подняли президентский штандарт.После произнесения клятвы избранный президент по традиции обращается к гражданам страны. В своей речи Путин особо поблагодарил участников специальной военной операции. "Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку".Путин пробудет на посту следующие шесть лет — до 2030 года.Начиная с 2000 года, торжественное мероприятие проходит в парадных залах Большого Кремлевского дворца: Андреевском, Александровском и Георгиевском. Присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, судьи Конституционного суда, губернаторы, члены правительства, представители традиционных конфессий, иностранные послы, другие высокие гости.Специально к церемонии российские автопроизводители обновили лимузин Aurus Senat. Главные изменения затронули внешний облик автомобиля, но теперь 90% электроники — отечественной разработки, рассказал гендиректор ФГУП НАМИ Федор Назаров в программе "Москва. Кремль. Путин".По дороге от Сенатского до Большого Кремлевского дворца президентский лимузин сопровождали новые электрические мотоциклы Aurus.Правительство обновитсяПо конституции, правительство слагает полномочия перед вступившим в должность президентом. Министры автоматически получают приставку и. о. и продолжают работать до формирования нового состава кабинета.В соответствии с новыми правилами, премьер-министра назначит президент после утверждения кандидатуры Госдумой. На ее внесение предусмотрено две недели. Новый глава правительства представить президенту свое видение структуры исполнительной власти и затем предложить Госдуме кандидатуры вице-премьеров и министров — кроме руководителей силового блока и МИД. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает глава государства после консультаций с Советом Федерации.Пятый срокВ первый раз Путин стал президентом в 2000 году, в 2004-м его переизбрали на новый срок. В выборах 2008 года Путин не участвовал, поскольку Конституция не позволяла баллотироваться более двух раз подряд. Поддержав кандидатуру Дмитрия Медведева, в мае 2008-го Путин занял пост премьер-министра. Тогда же в Конституцию внесли изменения, согласно которым президент избирается не на четыре года, а на шесть лет.Путин вновь стал главой государства в 2012-м, затем его переизбрали в 2018-м.Право участвовать в выборах 2024 года он получил после того, как в 2020 году на общероссийском голосовании были приняты поправки к Конституции, посвященные новым требованиям к разным уровням власти и закрепляющие социальные гарантии государства перед гражданами.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240507/premer-1944337437.html
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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РИА Новости
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инаугурация владимира путина — 2024, владимир путин, политика, россия
Инаугурация Владимира Путина — 2024, Владимир Путин, Политика, Россия
Путин вступил в должность президента

Владимир Путин вступил в должность президента России

Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин на церемонии инаугурации принес присягу и официально стал президентом России.
"Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", — сказал глава государства, положив руку на специальное издание основного закона страны.
Над резиденцией в Кремле подняли президентский штандарт.
После произнесения клятвы избранный президент по традиции обращается к гражданам страны. В своей речи Путин особо поблагодарил участников специальной военной операции.
«
"Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку".
Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле
Владимир Путин
Путин пробудет на посту следующие шесть лет — до 2030 года.

Слово "инаугурация" происходит от латинского inaugure — "посвящаю".

Начиная с 2000 года, торжественное мероприятие проходит в парадных залах Большого Кремлевского дворца: Андреевском, Александровском и Георгиевском. Присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, судьи Конституционного суда, губернаторы, члены правительства, представители традиционных конфессий, иностранные послы, другие высокие гости.
Специально к церемонии российские автопроизводители обновили лимузин Aurus Senat. Главные изменения затронули внешний облик автомобиля, но теперь 90% электроники — отечественной разработки, рассказал гендиректор ФГУП НАМИ Федор Назаров в программе "Москва. Кремль. Путин".
По дороге от Сенатского до Большого Кремлевского дворца президентский лимузин сопровождали новые электрические мотоциклы Aurus.

Правительство обновится

По конституции, правительство слагает полномочия перед вступившим в должность президентом. Министры автоматически получают приставку и. о. и продолжают работать до формирования нового состава кабинета.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Песков не исключил, что Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера
11:36
В соответствии с новыми правилами, премьер-министра назначит президент после утверждения кандидатуры Госдумой. На ее внесение предусмотрено две недели. Новый глава правительства представить президенту свое видение структуры исполнительной власти и затем предложить Госдуме кандидатуры вице-премьеров и министров — кроме руководителей силового блока и МИД. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает глава государства после консультаций с Советом Федерации.

Пятый срок

В первый раз Путин стал президентом в 2000 году, в 2004-м его переизбрали на новый срок. В выборах 2008 года Путин не участвовал, поскольку Конституция не позволяла баллотироваться более двух раз подряд. Поддержав кандидатуру Дмитрия Медведева, в мае 2008-го Путин занял пост премьер-министра. Тогда же в Конституцию внесли изменения, согласно которым президент избирается не на четыре года, а на шесть лет.
Путин вновь стал главой государства в 2012-м, затем его переизбрали в 2018-м.
Право участвовать в выборах 2024 года он получил после того, как в 2020 году на общероссийском голосовании были приняты поправки к Конституции, посвященные новым требованиям к разным уровням власти и закрепляющие социальные гарантии государства перед гражданами.
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