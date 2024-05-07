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В бой идут "они же дети": Сорос опять двигает своего человека

В бой идут "они же дети": Сорос опять двигает своего человека - РИА Новости, 07.05.2024

В бой идут "они же дети": Сорос опять двигает своего человека

Первомайские праздники в США ознаменовались масштабными зачистками грандиозных студенческих протестов, бушевавших практически во всех вузах страны. Баррикадные... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T08:00

2024-05-07T08:00

2024-05-07T08:00

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Первомайские праздники в США ознаменовались масштабными зачистками грандиозных студенческих протестов, бушевавших практически во всех вузах страны. Баррикадные бои с полицией, тысячи задержанных, вертолеты в небе и снайперы на крышах — выглядело все это как военная спецоперация в масштабах страны. Об этой истории в американских массмедиа говорят довольно стыдливо, и тут действительно есть чего стыдиться.Дело в том, что студенческие протесты против жестокостей Израиля в секторе Газа, стартовавшие еще в октябре прошлого года, к настоящему моменту выродились в натуральные еврейские погромы. Трудно представить такое в цитадели демократии, но из песни слова не выкинешь.Студенты, поддерживающие палестинцев, не пускают студентов еврейской национальности на лекции, выкрикивают оскорбления, запугивают. Регулярно случаются массовые потасовки. Американские флаги срывают и вместо них вывешивают флаги "Хезболлы". Стены расписывают граффити на тему интифады. Еврейских девушек обзывают "нацистскими тварями".Естественно, студенты не осмеливаются носить кипы или звезды Давида и предпочитают сидеть взаперти в своих комнатах. В лекториях тем временем кричат "Сионисты не имеют права на жизнь!" и докапываются до студентов с вопросом: "А не сионист ли ты?". Журналистка CNN Дана Бэш сравнила то, что творится в университетских кампусах США, с гонениями на евреев в 1930-е.Удивительно, что эти безобразия творятся не в каких-то захолустных колледжах, а в самых элитных вузах США — Гарвард, Стэнфорд, Йель, Беркли, Массачусетский технологический... Обучение там стоит сотни тысяч долларов, позиционируется как вершина прогресса, однако за последний год оно свелось к баррикадным боям и погромам.На прошлой неделе нью-йоркская полиция, пытаясь предотвратить расправы над студентами, буквально штурмом взяла Колумбийский университет. Акция выглядела как натуральная военная операция. Разведку проводили беспилотниками, с крыш подстраховывали снайперы, Гамильтон-холл — одно из главных зданий университета — штурмовали на БМП.Сейчас полицейские рассказывают, будто протесты поджигали некие загадочные подстрекатели, правда, публике их так пока и не предъявили. Зато прекрасно известны имена преподавателей, откровенно подстрекавших студентов.Ужас в том, что руководство многих университетов практически открыто поддерживает протесты, невзирая на то, что они постепенно переродились в травлю студентов-евреев. Запомнилось выступление президента Университета Пенсильвании Лиз Магилл перед конгрессом. Ее спросили: является ли, по университетскому уставу, травлей и харассментом призыв к геноциду евреев? "Это зависит от контекста", — ответила Магилл. После этого она вынуждена была подать в отставку. Но ровно такие же настроения среди руководства других университетов, в том числе в Лиге плюща. Кстати, та же история происходит сейчас и в самых престижных европейских вузах — только что вынужден был закрыться престижнейший французский SciencePo, его здания захвачены пропалестинскими студентами.Палестино-израильский конфликт причудливо расколол электорат Америки. По одну сторону — чернокожие и арабские меньшинства, которые выступают за Палестину. По другую — попавшее под раздачу еврейское меньшинство, которых поддерживают (сюрприз-сюрприз) пресловутые "белые националисты", трамписты и реднеки: для республиканцев помощь Израилю — это вопрос даже не политический, а религиозный, они считают ее своим священным долгом. Добавим для точности, что среди антиизраильских группировок есть и еврейские: они не отказываются от своей идентичности, но осуждают политику Нетаньяху.Парадокс в том, что изначально студенческая молодежь в элитных вузах — это оголтелый актив Демократической партии. Однако сейчас большая часть этого актива выступает против того, чтобы Байден поддерживал Израиль. Но если Белый дом бросит Израиль, это доконает внешнеполитический престиж США, поэтому президент высказывается по теме предельно двусмысленно и осторожно. Из-за этого он теряет голоса молодежи, они уходят если не к Трампу, то к Роберту Кеннеди.Интригу происходящему добавляет то, что самые активные антиизраильские студенческие группировки спонсирует — вы не поверите — Алекс Сорос, сын и наследник своего папы Джорджа. Эта семейка замутила множество майданов и цветных революций в Европе, а сейчас по проверенным схемам качает лодку в США.Почерк один и тот же — дикая буза по разным поводам, погромы и запугивание мирных обывателей, и все это делается руками юных хунвейбинов с начисто промытыми мозгами. Попытки полицейских с ними разобраться возмущают общественность: так нельзя — "они же дети".Еще один поворот сюжета в том, что Алекс Сорос только что замутил романчик с Хумой Абедин — скандально известной красоткой, состоящей в близких отношениях с Хиллари Клинтон. В свое время случился большой скандал в связи с тем, что Хиллари в бытность госсекретарем пересылала сверхсекретные документы своей любимице на ее личную электронную почту, а та зачем-то отправляла их своему супругу, который тянул срок в тюрьме за домогательства к несовершеннолетней.Получается, что Демпартия накачивает деньгами и инфоподдержкой новую оголтелую банду активистов, которые будут кошмарить обывателей на президентских выборах и не давать им голосовать за Трампа. Это будет Black Lives Matter, версия 2.0.Другая версия — демократы с помощью этих протестов стремятся снести Байдена, который больше не тянет, и в августе на своей Конвенции в Чикаго попытаются выдвинуть в президенты Мишель Обаму. Чернокожая женщина должна понравиться молодому цветному электорату, который уходит от Байдена.Вторая серия бунтов действительно уже назначена на август. Студенты обещают повторить "Чикаго-1968". Это серия чрезвычайно живописных бунтов и перформансов, которые шли в городе одновременно с Конвенцией демократов. Протесты против войны во Вьетнаме, драки с полицией, выборы в президенты США поросенка и последовавший арест этого поросенка — молодежь зажигала тогда не по-детски.Парадоксальным итогом чикагских протестов стал, однако, проигрыш кандидата от демократов. Президентом тогда стал республиканец Никсон, и начался целый новый цикл республиканского правления.Сегодня итоги протестов "онижедетей" тоже непредсказуемы. В 2020-м американскому "глубинному государству" удалось с помощью контролируемых бунтов пропихнуть своего ставленника в Белый дом. Однако хаосу свойственно разрастаться и выходить из-под контроля. Американцам ли этого не знать? Предыдущая гражданская война началась у них тоже из-за президентских выборов.

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аналитика, в мире, сша, израиль, стэнфорд, роберт кеннеди, хума абедин, хиллари клинтон, хезболла, йельский университет, колумбийский университет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году