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Генпрокуратуру попросили проверить онлайн-кассы продажи авиабилетов
Генпрокуратуру попросили проверить онлайн-кассы продажи авиабилетов - РИА Новости, 07.05.2024
Генпрокуратуру попросили проверить онлайн-кассы продажи авиабилетов
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) просит Генеральную прокуратуру РФ проверить деятельность двух онлайн-касс, которые занимаются продажей авиабилетов,... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:42
2024-05-07T15:42
2024-05-07T15:42
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) просит Генеральную прокуратуру РФ проверить деятельность двух онлайн-касс, которые занимаются продажей авиабилетов, на предмет мошеннических действий, говорится в письме председателя организации, заместителя председателя Общественного совета при Минтрансе Ильи Зотова в адрес генерального прокурора Игоря Краснова, копия документа есть у РИА Новости. Ранее в мае авиакомпания Nordstar сообщила, что выявила факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы авиакомпании "на ряде агентских ресурсов, среди которых в том числе: aviakassa.com и mego.travel". Nordstar отмечала, что не имеет никаких договорных отношений с данными агентствами и не планирует выполнять регулярные или чартерные рейсы в летнем сезоне расписания 2024 года по маршрутам Пермь – Сочи, Сочи – Пермь, Санкт-Петербург – Сочи, Сочи – Санкт-Петербург, Москва – Сочи (с вылетом в 07.50), Сочи – Москва (с вылетом в 12.35). "Прошу Вас провести проверку по указанным выше фактам в интересах пассажиров, а в случае подтверждения факта мошеннических действий со стороны aviakassa.com и mego.travel применить к ним меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. В преддверии отпускного сезона важно пресекать подобные действия и усилить надзор за данными ресурсами, чтобы жители не остались без денег и отдыха", - пишет Зотов.
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сочи, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, пермь, санкт-петербург, общество
Сочи, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Пермь, Санкт-Петербург, Общество
Генпрокуратуру попросили проверить онлайн-кассы продажи авиабилетов
Объединение пассажиров просит ГП проверить онлайн-кассы продажи авиабилетов