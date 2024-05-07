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Бывший завод Toyota в Петербурге передали Aurus - РИА Новости, 07.05.2024
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13:41 07.05.2024 (обновлено: 18:39 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/aurus-1944397362.html
Бывший завод Toyota в Петербурге передали Aurus
Бывший завод Toyota в Петербурге передали Aurus - РИА Новости, 07.05.2024
Бывший завод Toyota в Петербурге передали Aurus
Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге передали автопроизводителю Aurus, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности вице-премьера — министра... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:41
2024-05-07T18:39
экономика
авто
санкт-петербург
россия
денис мантуров
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
toyota corolla
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге передали автопроизводителю Aurus, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности вице-премьера — министра промышленности и торговли Денис Мантуров. &quot;Передали&quot;, — так ответил он на соответствующий вопрос.В феврале Мантуров рассказал, что Aurus вместе с иностранным партнером планирует выпускать на бывшем заводе Toyota автомобили бизнес-класса. Первые экземпляры будут в конце года. Ожидается, что в общей сложности на конвейер встанут четыре модели. Предыдущий собственник завода — подведомственный Минпромторгу ФГУП "НАМИ" — приобрел его у японского автопроизводителя весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп. Аurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс. Проект получил кодовое название "Кортеж". Среди основных владельцев Aurus — ФГУП "НАМИ" (63,5 процентов) и арабский фонд Tawazun (36 процентов), еще 0,5 процента принадлежит "Хит Моторз Рус".
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экономика, авто, санкт-петербург, россия, денис мантуров, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), toyota corolla
Экономика, Авто, Санкт-Петербург, Россия, Денис Мантуров, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Toyota Corolla
Бывший завод Toyota в Петербурге передали Aurus

Мантуров: бывший завод Toyota в Петербурге передали автопроизводителю Aurus

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезентация внедорожника Aurus Komendant
Презентация внедорожника Aurus Komendant - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Презентация внедорожника Aurus Komendant. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге передали автопроизводителю Aurus, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности вице-премьера — министра промышленности и торговли Денис Мантуров.
«

"Передали", — так ответил он на соответствующий вопрос.

В феврале Мантуров рассказал, что Aurus вместе с иностранным партнером планирует выпускать на бывшем заводе Toyota автомобили бизнес-класса. Первые экземпляры будут в конце года. Ожидается, что в общей сложности на конвейер встанут четыре модели.
Предыдущий собственник завода — подведомственный Минпромторгу ФГУП "НАМИ" — приобрел его у японского автопроизводителя весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп.
Аurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс. Проект получил кодовое название "Кортеж". Среди основных владельцев Aurus — ФГУП "НАМИ" (63,5 процентов) и арабский фонд Tawazun (36 процентов), еще 0,5 процента принадлежит "Хит Моторз Рус".
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ЭкономикаАвтоСанкт-ПетербургРоссияДенис МантуровНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Toyota Corolla
 
 
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