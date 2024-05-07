https://ria.ru/20240507/aurus-1944397362.html

Бывший завод Toyota в Петербурге передали Aurus

Бывший завод Toyota в Петербурге передали Aurus - РИА Новости, 07.05.2024

Бывший завод Toyota в Петербурге передали Aurus

Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге передали автопроизводителю Aurus, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности вице-премьера — министра... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:41

2024-05-07T13:41

2024-05-07T18:39

экономика

авто

санкт-петербург

россия

денис мантуров

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

toyota corolla

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге передали автопроизводителю Aurus, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности вице-премьера — министра промышленности и торговли Денис Мантуров. "Передали", — так ответил он на соответствующий вопрос.В феврале Мантуров рассказал, что Aurus вместе с иностранным партнером планирует выпускать на бывшем заводе Toyota автомобили бизнес-класса. Первые экземпляры будут в конце года. Ожидается, что в общей сложности на конвейер встанут четыре модели. Предыдущий собственник завода — подведомственный Минпромторгу ФГУП "НАМИ" — приобрел его у японского автопроизводителя весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп. Аurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс. Проект получил кодовое название "Кортеж". Среди основных владельцев Aurus — ФГУП "НАМИ" (63,5 процентов) и арабский фонд Tawazun (36 процентов), еще 0,5 процента принадлежит "Хит Моторз Рус".

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экономика, авто, санкт-петербург, россия, денис мантуров, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), toyota corolla