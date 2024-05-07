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Во время инаугурации Путина представили мотоциклы Aurus
Во время инаугурации Путина представили мотоциклы Aurus - РИА Новости, 07.05.2024
Во время инаугурации Путина представили мотоциклы Aurus
Мотоциклы Aurus впервые были использованы в президентском кортеже во время инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:43
2024-05-07T12:43
2024-05-07T12:44
россия
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
политика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мотоциклы Aurus впервые были использованы в президентском кортеже во время инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. Мотоциклы сопровождали президентский лимузин Aurus по ходу движения на церемонию. "Впервые в президентском кортеже мы видим и мотоциклы Aurus. Они полностью электрические, адаптированы, в том числе, для низких температур", - сообщил ведущий трансляции. Мотоциклы разгоняются до 100 километров в час менее чем за 4 секунды, максимальная скорость - 225 километров в час.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, политика
Россия, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Политика
Во время инаугурации Путина представили мотоциклы Aurus
Мотоциклы Aurus впервые двигались в кортеже Путина во время инаугурации
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мотоциклы Aurus впервые были использованы в президентском кортеже во время инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле.
Мотоциклы сопровождали президентский лимузин Aurus по ходу движения на церемонию.
"Впервые в президентском кортеже мы видим и мотоциклы Aurus. Они полностью электрические, адаптированы, в том числе, для низких температур", - сообщил ведущий трансляции. Мотоциклы разгоняются до 100 километров в час менее чем за 4 секунды, максимальная скорость - 225 километров в час.