https://ria.ru/20240507/aurus-1944372532.html

Во время инаугурации Путина представили мотоциклы Aurus

Во время инаугурации Путина представили мотоциклы Aurus - РИА Новости, 07.05.2024

Во время инаугурации Путина представили мотоциклы Aurus

Мотоциклы Aurus впервые были использованы в президентском кортеже во время инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:43

2024-05-07T12:43

2024-05-07T12:44

россия

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

политика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мотоциклы Aurus впервые были использованы в президентском кортеже во время инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. Мотоциклы сопровождали президентский лимузин Aurus по ходу движения на церемонию. "Впервые в президентском кортеже мы видим и мотоциклы Aurus. Они полностью электрические, адаптированы, в том числе, для низких температур", - сообщил ведущий трансляции. Мотоциклы разгоняются до 100 километров в час менее чем за 4 секунды, максимальная скорость - 225 километров в час.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, политика