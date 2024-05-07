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Во время инаугурации Путина представили мотоциклы Aurus - РИА Новости, 07.05.2024
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12:43 07.05.2024 (обновлено: 12:44 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/aurus-1944372532.html
Во время инаугурации Путина представили мотоциклы Aurus
Во время инаугурации Путина представили мотоциклы Aurus - РИА Новости, 07.05.2024
Во время инаугурации Путина представили мотоциклы Aurus
Мотоциклы Aurus впервые были использованы в президентском кортеже во время инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:43
2024-05-07T12:44
россия
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
политика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мотоциклы Aurus впервые были использованы в президентском кортеже во время инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. Мотоциклы сопровождали президентский лимузин Aurus по ходу движения на церемонию. "Впервые в президентском кортеже мы видим и мотоциклы Aurus. Они полностью электрические, адаптированы, в том числе, для низких температур", - сообщил ведущий трансляции. Мотоциклы разгоняются до 100 километров в час менее чем за 4 секунды, максимальная скорость - 225 километров в час.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, политика
Россия, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Политика
Во время инаугурации Путина представили мотоциклы Aurus

Мотоциклы Aurus впервые двигались в кортеже Путина во время инаугурации

Путин поехал на инаугурацию на обновленном лимузине Aurus Senat
Путин поехал на инаугурацию на обновленном лимузине Aurus Senat
Путин поехал на инаугурацию на обновленном лимузине Aurus Senat
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мотоциклы Aurus впервые были использованы в президентском кортеже во время инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле.
Мотоциклы сопровождали президентский лимузин Aurus по ходу движения на церемонию.
"Впервые в президентском кортеже мы видим и мотоциклы Aurus. Они полностью электрические, адаптированы, в том числе, для низких температур", - сообщил ведущий трансляции. Мотоциклы разгоняются до 100 километров в час менее чем за 4 секунды, максимальная скорость - 225 километров в час.
Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
РоссияВладимир ПутинИнаугурация Владимира Путина — 2024Политика
 
 
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