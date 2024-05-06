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В Петербурге возбудили дело об осквернении Знамени Победы - РИА Новости, 06.05.2024
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18:53 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/znamya-1944234561.html
В Петербурге возбудили дело об осквернении Знамени Победы
В Петербурге возбудили дело об осквернении Знамени Победы - РИА Новости, 06.05.2024
В Петербурге возбудили дело об осквернении Знамени Победы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту осквернения символа воинской славы России после того, как неизвестный... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T18:53
2024-05-06T18:53
происшествия
россия
санкт-петербург
приморский район
великая отечественная война (1941-1945)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту осквернения символа воинской славы России после того, как неизвестный распылил черную краску на Знамя Победы в Приморском районе, сообщает пресс-служба ГСУСК города в Telegram-канале. "Следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 4 мая 2024 года неизвестный на проспекте Королева нанес черную краску на полотно Знамени Победы, являющегося символом воинской славы России. "В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности", - добавили в ГСУСК.
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происшествия, россия, санкт-петербург, приморский район, великая отечественная война (1941-1945)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Приморский район, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Петербурге возбудили дело об осквернении Знамени Победы

В Петербурге возбудили дело после распыления черной краски на Знамя Победы

© Фото : ГСУ СК РФ по Санкт-ПетербургуСотрудник СК РФ в Санкт-Петербурге
Сотрудник СК РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу
Сотрудник СК РФ в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту осквернения символа воинской славы России после того, как неизвестный распылил черную краску на Знамя Победы в Приморском районе, сообщает пресс-служба ГСУСК города в Telegram-канале.
"Следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 4 мая 2024 года неизвестный на проспекте Королева нанес черную краску на полотно Знамени Победы, являющегося символом воинской славы России.
"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности", - добавили в ГСУСК.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургПриморский районВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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