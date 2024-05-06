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На Чукотке произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 06.05.2024
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15:43 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/zemletryasenie-1944175165.html
На Чукотке произошло землетрясение магнитудой 5,1
На Чукотке произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 06.05.2024
На Чукотке произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на побережье Чукотского моря на Чукотке, следует из данных Камчатского филиала ФГБУН Федерального исследовательского... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:43
2024-05-06T15:43
происшествия
чукотское море
чукотка
эгвекинот
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на побережье Чукотского моря на Чукотке, следует из данных Камчатского филиала ФГБУН Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН". "Магнитуда 5,1, глубина - 21 километр", - указано на сайте. Отмечается, что землетрясение произошло в 11.11 UTC (14.11 мск) понедельника. Эпицентр расположен на побережье Чукотского моря, на территории городского округа Эгвекинот. Поблизости населенных пунктов нет. Как сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, последствий землетрясения не было. "Ощущалось в некоторых населенных пунктах", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20240505/zemletryasenie-1943986524.html
чукотское море
чукотка
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происшествия, чукотское море, чукотка, эгвекинот, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чукотское море, Чукотка, Эгвекинот, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Чукотке произошло землетрясение магнитудой 5,1

На побережье Чукотского моря произошло землетрясение магнитудой 5,1

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на побережье Чукотского моря на Чукотке, следует из данных Камчатского филиала ФГБУН Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".
«
"Магнитуда 5,1, глубина - 21 километр", - указано на сайте.
Отмечается, что землетрясение произошло в 11.11 UTC (14.11 мск) понедельника. Эпицентр расположен на побережье Чукотского моря, на территории городского округа Эгвекинот. Поблизости населенных пунктов нет.
Как сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, последствий землетрясения не было. "Ощущалось в некоторых населенных пунктах", - добавил собеседник.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
В Ингушетии произошло второе за день землетрясение
5 мая, 15:40
 
ПроисшествияЧукотское мореЧукоткаЭгвекинотРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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