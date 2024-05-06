https://ria.ru/20240506/zemletryasenie-1944175165.html

На Чукотке произошло землетрясение магнитудой 5,1

На Чукотке произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 06.05.2024

На Чукотке произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на побережье Чукотского моря на Чукотке, следует из данных Камчатского филиала ФГБУН Федерального исследовательского... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:43

2024-05-06T15:43

2024-05-06T15:43

происшествия

чукотское море

чукотка

эгвекинот

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на побережье Чукотского моря на Чукотке, следует из данных Камчатского филиала ФГБУН Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН". "Магнитуда 5,1, глубина - 21 километр", - указано на сайте. Отмечается, что землетрясение произошло в 11.11 UTC (14.11 мск) понедельника. Эпицентр расположен на побережье Чукотского моря, на территории городского округа Эгвекинот. Поблизости населенных пунктов нет. Как сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, последствий землетрясения не было. "Ощущалось в некоторых населенных пунктах", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20240505/zemletryasenie-1943986524.html

чукотское море

чукотка

эгвекинот

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происшествия, чукотское море, чукотка, эгвекинот, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)