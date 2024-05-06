https://ria.ru/20240506/vizit-1944212402.html

Визит Путина в Турцию остается на повестке дня, заявил Ушаков

Визит Путина в Турцию остается на повестке дня, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2024

Визит Путина в Турцию остается на повестке дня, заявил Ушаков

Визит президента России Владимира Путина в Турцию остается на повестке дня, даты еще не согласованы, они будут обсуждаться в ближайший период, сообщил помощник... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:15

2024-05-06T17:15

2024-05-06T17:15

политика

турция

россия

владимир путин

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944176902_0:101:2865:1713_1920x0_80_0_0_5f5e11846cdf83c4d5431918e20c107f.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Турцию остается на повестке дня, даты еще не согласованы, они будут обсуждаться в ближайший период, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Визит в Турцию в повестке дня. Конечно, готовится. Но конкретные даты еще не согласованы, я об этом могу откровенно сказать. Но этот визит на повестке дня. Это тоже один из наших внешнеполитических приоритетов. Мы буквально в ближайший период будем обсуждать возможные сроки реализации приглашения господина (президента Турции Тайипа) Эрдогана", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240506/obed-1944210033.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, турция, россия, владимир путин, юрий ушаков