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Визит Путина в Турцию остается на повестке дня, заявил Ушаков
Визит Путина в Турцию остается на повестке дня, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2024
Визит Путина в Турцию остается на повестке дня, заявил Ушаков
Визит президента России Владимира Путина в Турцию остается на повестке дня, даты еще не согласованы, они будут обсуждаться в ближайший период, сообщил помощник... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:15
2024-05-06T17:15
2024-05-06T17:15
политика
турция
россия
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Турцию остается на повестке дня, даты еще не согласованы, они будут обсуждаться в ближайший период, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Визит в Турцию в повестке дня. Конечно, готовится. Но конкретные даты еще не согласованы, я об этом могу откровенно сказать. Но этот визит на повестке дня. Это тоже один из наших внешнеполитических приоритетов. Мы буквально в ближайший период будем обсуждать возможные сроки реализации приглашения господина (президента Турции Тайипа) Эрдогана", - сказал он журналистам.
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политика, турция, россия, владимир путин, юрий ушаков
Политика, Турция, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Визит Путина в Турцию остается на повестке дня, заявил Ушаков
Ушаков: визит Путина в Турцию остается на повестке дня, даты еще не согласованы