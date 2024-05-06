https://ria.ru/20240506/ushakov-1944209051.html

Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Пашиняна

Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Пашиняна - РИА Новости, 06.05.2024

Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Пашиняна

В Кремле придают очень важное значение предстоящей 8 мая встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, помощник... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:07

2024-05-06T17:07

2024-05-06T17:09

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Кремле придают очень важное значение предстоящей 8 мая встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, помощник президент РФ по международным делам Юрий Ушаков считает, что она поможет расставить точки над i в двусторонних отношениях. Пашинян приедет в Москву на юбилейный саммит ЕАЭС. В этот же день состоится двусторонняя встреча премьера Армении с президентом РФ. "Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы придаем очень важное значение именно этой двусторонней встрече, которая, как мне представляется, поможет расставить многие точки над i", - сказал Ушаков журналистам. Ушаков добавил, что в Кремле ожидают, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян откровенно обсудят проблемные вопросы в двусторонних отношениях."За последнее время в отношениях между Россией и Арменией накопились проблемные вопросы, которые, как мы ожидаем, будут откровенно обсуждены между лидерами", - сказал Ушаков журналистам.Он напомнил, что Путин и Пашинян давно не виделись, последняя встреча состоялась в конце декабря 2023 года, "и после этого практически лидеры не общались"."Критика раздается и в адрес России, и в адрес ОДКБ. Что касается ОДКБ, то вы знаете, что Армения де-факто заморозила свое участие, хотя пока не отказывается от полного участия в этой организации. Но они не участвуют в учениях и собираются воздерживаться от финансирования ОДКБ. Параллельно в Армении демонстративно развивается диалог с Западом, в том числе, рассматриваются различные варианты присоединения к Евросоюзу, активизируются связи по НАТОвской линии. То есть, очень много сейчас накопилось вопросов, которые требуют обсуждения именно между лидерами", - сказал помощник президента РФ.

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https://ria.ru/20240406/armeniya-1938290048.html

https://ria.ru/20240425/armeniya-1942308529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, армения, москва, юрий ушаков, владимир путин, никол пашинян, евразийский экономический союз, в мире