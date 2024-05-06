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Ушаков рассказал об инаугурации Путина - РИА Новости, 06.05.2024
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17:03 06.05.2024 (обновлено: 17:11 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/ushakov-1944206935.html
Ушаков рассказал об инаугурации Путина
Ушаков рассказал об инаугурации Путина - РИА Новости, 06.05.2024
Ушаков рассказал об инаугурации Путина
Участие в инаугурации президента РФ Владимира Путина примут главы аккредитованных в Москве диппредставительств, сообщил помощник президента РФ по международным... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:03
2024-05-06T17:11
россия
москва
владимир путин
юрий ушаков
госдума рф
инаугурация владимира путина — 2024
политика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Участие в инаугурации президента РФ Владимира Путина примут главы аккредитованных в Москве диппредставительств, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Вы знаете, ингаугурация у нас носит внутригосударственный характер, и уже по традиции приглашают глав диппредставительств, присутствующих в Москве", - сказал он журналистам. Ушаков уточнил, что речь идет обо всех главах диппредставительств, которые аккредитованы в Москве. Церемония инаугурации пройдет в Кремле 7 мая, начало запланировано на 12.00. Среди приглашенных члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и другие представители власти, а также звезды спорта и шоу-бизнеса. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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россия, москва, владимир путин, юрий ушаков, госдума рф, инаугурация владимира путина — 2024, политика
Россия, Москва, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Госдума РФ, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Политика
Ушаков рассказал об инаугурации Путина

Ушаков: в инаугурации Путина примут участие главы диппредставительств

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Участие в инаугурации президента РФ Владимира Путина примут главы аккредитованных в Москве диппредставительств, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Вы знаете, ингаугурация у нас носит внутригосударственный характер, и уже по традиции приглашают глав диппредставительств, присутствующих в Москве", - сказал он журналистам.
Ушаков уточнил, что речь идет обо всех главах диппредставительств, которые аккредитованы в Москве.
Церемония инаугурации пройдет в Кремле 7 мая, начало запланировано на 12.00. Среди приглашенных члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и другие представители власти, а также звезды спорта и шоу-бизнеса.
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Представители Германии не будут участвовать в церемонии инаугурации Путина
Вчера, 14:09
 
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