https://ria.ru/20240506/ukraina-1944247943.html

Китай поддержит мирную конференцию в случае признания и Россией, и Украиной

Китай поддержит мирную конференцию в случае признания и Россией, и Украиной - РИА Новости, 06.05.2024

Китай поддержит мирную конференцию в случае признания и Россией, и Украиной

Пекин поддержит мирную конференцию, признанную и Россией, и Украиной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T20:09

2024-05-06T20:09

2024-05-06T21:05

специальная военная операция на украине

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париж

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ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости. Пекин поддержит мирную конференцию, признанную и Россией, и Украиной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, которую транслировал официальный аккаунт Елисейского дворца в соцсети Х."История показывает, что конфликт не может быть решен иначе, чем через переговоры. Мы призываем все стороны возобновить диалог. Мы поддержим проведение международной мирной конференции, которая будет признана Россией и Украиной, которая будет проходить в условиях равноправия и сделает возможными сбалансированные дискуссии", — сказал китайский лидер.Как отметил Си Цзиньпин, КНР против того, чтобы конфликт использовали для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны.Незадолго до этого китайский политик призвал Евросоюз вместе с Пекином создавать условия для переговоров по Украине.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат, без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.Позиция России по переговорамВ Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.Помимо этого, глава государства указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.

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https://ria.ru/20240505/shveytsariya-1943993991.html

https://ria.ru/20240228/makron-1929919850.html

китай

россия

украина

париж

франция

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