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Китай не создавал украинский кризис, напомнил Си Цзиньпин - РИА Новости, 06.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944199132.html
Китай не создавал украинский кризис, напомнил Си Цзиньпин
Китай не создавал украинский кризис, напомнил Си Цзиньпин - РИА Новости, 06.05.2024
Китай не создавал украинский кризис, напомнил Си Цзиньпин
Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной, все это время Пекин энергично работал над содействием мирным переговорам, заявил председатель... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:42
2024-05-06T16:42
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
си цзиньпин
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной, все это время Пекин энергично работал над содействием мирным переговорам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной. Все это время Китай энергично работал над содействием мирным переговорам", - приводит слова китайского лидера МИД КНР. Си Цзиньпин подчеркнул, что "объективная и справедливая позиция Китая и его конструктивная роль получили широкое признание международного сообщества". "Китай готов поддерживать контакты с соответствующими сторонами", - добавил глава КНР. Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань в воскресенье прибыл в Париж, начав государственный визит во Францию, который стал первой за пять лет поездкой китайского лидера в эту европейскую страну. В рамках своего европейского турне, которое продлится 5-10 мая, Си Цзиньпин помимо Франции посетит также Сербию и Венгрию. Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240505/reshenie-1944017194.html
https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html
https://ria.ru/20240426/ukraina-1942463147.html
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в мире, китай, украина, си цзиньпин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Си Цзиньпин
Китай не создавал украинский кризис, напомнил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной, все это время Пекин энергично работал над содействием мирным переговорам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной. Все это время Китай энергично работал над содействием мирным переговорам", - приводит слова китайского лидера МИД КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут вместе искать выход из украинского кризиса
5 мая, 20:31
Си Цзиньпин подчеркнул, что "объективная и справедливая позиция Китая и его конструктивная роль получили широкое признание международного сообщества". "Китай готов поддерживать контакты с соответствующими сторонами", - добавил глава КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань в воскресенье прибыл в Париж, начав государственный визит во Францию, который стал первой за пять лет поездкой китайского лидера в эту европейскую страну. В рамках своего европейского турне, которое продлится 5-10 мая, Си Цзиньпин помимо Франции посетит также Сербию и Венгрию.
Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Европа не может себе позволить потерять Китай
5 мая, 08:00
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
МИД Китая возложил на НАТО ответственность за кризис на Украине
26 апреля, 12:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаСи Цзиньпин
 
 
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