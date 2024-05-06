https://ria.ru/20240506/ukraina-1944199132.html

Китай не создавал украинский кризис, напомнил Си Цзиньпин

Китай не создавал украинский кризис, напомнил Си Цзиньпин - РИА Новости, 06.05.2024

Китай не создавал украинский кризис, напомнил Си Цзиньпин

Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной, все это время Пекин энергично работал над содействием мирным переговорам, заявил председатель... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:42

2024-05-06T16:42

2024-05-06T16:42

специальная военная операция на украине

в мире

китай

украина

си цзиньпин

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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной, все это время Пекин энергично работал над содействием мирным переговорам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной. Все это время Китай энергично работал над содействием мирным переговорам", - приводит слова китайского лидера МИД КНР. Си Цзиньпин подчеркнул, что "объективная и справедливая позиция Китая и его конструктивная роль получили широкое признание международного сообщества". "Китай готов поддерживать контакты с соответствующими сторонами", - добавил глава КНР. Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань в воскресенье прибыл в Париж, начав государственный визит во Францию, который стал первой за пять лет поездкой китайского лидера в эту европейскую страну. В рамках своего европейского турне, которое продлится 5-10 мая, Си Цзиньпин помимо Франции посетит также Сербию и Венгрию. Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240505/reshenie-1944017194.html

https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html

https://ria.ru/20240426/ukraina-1942463147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, украина, си цзиньпин