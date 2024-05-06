https://ria.ru/20240506/ukraina-1944193090.html

В Париже утверждают, что не отправляли Иностранный легион на Украину

В Париже утверждают, что не отправляли Иностранный легион на Украину - РИА Новости, 06.05.2024

В Париже утверждают, что не отправляли Иностранный легион на Украину

МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину, о чем ранее сообщал ряд зарубежных СМИ. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:35

2024-05-06T16:35

2024-05-06T17:00

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ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину, о чем ранее сообщал ряд зарубежных СМИ."Кампании по дезинформации, касающиеся поддержки Францией Украины, не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска на Украину", - сообщило ведомство в Х, прикрепив к посту скриншоты соответствующих публикаций. Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в интервью иностранным СМИ сообщил, что Франция направила солдат Иностранного легиона на Украину.Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.На прошлой неделе агентство Рейтер опубликовало сообщение, в котором говорится, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев в интервью заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений. В комментарии агентству Блумберг Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.

https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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