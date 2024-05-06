https://ria.ru/20240506/ukraina-1944063007.html

Защитить не смогут. В США раскрыли, как поменяются границы Украины

Защитить не смогут. В США раскрыли, как поменяются границы Украины - РИА Новости, 06.05.2024

Защитить не смогут. В США раскрыли, как поменяются границы Украины

Вооруженные силы Украины потеряют Харьков из-за полного уничтожения систем ПВО российскими военными в районе города, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:43

2024-05-06T09:43

2024-05-06T12:10

в мире

харьков

россия

украина

скотт риттер

сергей шойгу

александр сырский

вооруженные силы сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944100075_89:512:2819:2048_1920x0_80_0_0_4f9d817273c74ee6b7f5e3355a852cb9.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряют Харьков из-за полного уничтожения систем ПВО российскими военными в районе города, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Мне кажется, что Украине придется сдать Харьков в ближайшее время, потому что у них нет шансов его удержать. <…> Так будет с каждой позицией, которую сейчас Россия хочет взять под контроль, поскольку украинцы не способны организовать устойчивую сплоченную оборону", — указал он.По словам Риттера, российские военные могут беспрепятственно наносить авиаудары по украинским подразделениям в городе. Он также добавил, что Киев не сможет отправить подкрепления, поскольку любые прибывающие бригады украинцев будут уничтожены из-за отсутствия противовоздушной обороны.Третьего мая министр обороны России Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС и сообщил, что ежедневные потери Киева выросли до тысячи человек. Всего же в 2024 году Украина потеряла уже более 111 тысяч человек.В апреле главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.

https://ria.ru/20240505/ukraina-1943989970.html

https://ria.ru/20240505/frantsiya-1943970990.html

харьков

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, россия, украина, скотт риттер, сергей шойгу, александр сырский, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, политика