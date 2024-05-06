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Защитить не смогут. В США раскрыли, как поменяются границы Украины - РИА Новости, 06.05.2024
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09:43 06.05.2024 (обновлено: 12:10 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944063007.html
Защитить не смогут. В США раскрыли, как поменяются границы Украины
Защитить не смогут. В США раскрыли, как поменяются границы Украины - РИА Новости, 06.05.2024
Защитить не смогут. В США раскрыли, как поменяются границы Украины
Вооруженные силы Украины потеряют Харьков из-за полного уничтожения систем ПВО российскими военными в районе города, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:43
2024-05-06T12:10
в мире
харьков
россия
украина
скотт риттер
сергей шойгу
александр сырский
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряют Харьков из-за полного уничтожения систем ПВО российскими военными в районе города, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Мне кажется, что Украине придется сдать Харьков в ближайшее время, потому что у них нет шансов его удержать. &lt;…&gt; Так будет с каждой позицией, которую сейчас Россия хочет взять под контроль, поскольку украинцы не способны организовать устойчивую сплоченную оборону", — указал он.По словам Риттера, российские военные могут беспрепятственно наносить авиаудары по украинским подразделениям в городе. Он также добавил, что Киев не сможет отправить подкрепления, поскольку любые прибывающие бригады украинцев будут уничтожены из-за отсутствия противовоздушной обороны.Третьего мая министр обороны России Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС и сообщил, что ежедневные потери Киева выросли до тысячи человек. Всего же в 2024 году Украина потеряла уже более 111 тысяч человек.В апреле главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
https://ria.ru/20240505/ukraina-1943989970.html
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в мире, харьков, россия, украина, скотт риттер, сергей шойгу, александр сырский, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, политика
В мире, Харьков, Россия, Украина, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Александр Сырский, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, Политика
Защитить не смогут. В США раскрыли, как поменяются границы Украины

Риттер: ВСУ потеряют Харьков из-за полного уничтожения ПВО российскими военными

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабочие устанавливают "зубы дракона"и недалеко от границы с Россией в Харьковской области
Рабочие устанавливают зубы драконаи недалеко от границы с Россией в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Рабочие устанавливают "зубы дракона"и недалеко от границы с Россией в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряют Харьков из-за полного уничтожения систем ПВО российскими военными в районе города, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«
"Мне кажется, что Украине придется сдать Харьков в ближайшее время, потому что у них нет шансов его удержать. <…> Так будет с каждой позицией, которую сейчас Россия хочет взять под контроль, поскольку украинцы не способны организовать устойчивую сплоченную оборону", — указал он.
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По словам Риттера, российские военные могут беспрепятственно наносить авиаудары по украинским подразделениям в городе. Он также добавил, что Киев не сможет отправить подкрепления, поскольку любые прибывающие бригады украинцев будут уничтожены из-за отсутствия противовоздушной обороны.
Третьего мая министр обороны России Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС и сообщил, что ежедневные потери Киева выросли до тысячи человек. Всего же в 2024 году Украина потеряла уже более 111 тысяч человек.
В апреле главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
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В миреХарьковРоссияУкраинаСкотт РиттерСергей ШойгуАлександр СырскийВооруженные силы СШАВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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