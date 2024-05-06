https://ria.ru/20240506/ukraina-1944057191.html

Киев будет благодарен, если партнеры введут в страну войска, заявил Шмыгаль

Киев будет благодарен, если партнеры введут в страну войска, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 06.05.2024

Киев будет благодарен, если партнеры введут в страну войска, заявил Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу CBC заявил, что Киев будет признателен партнерам, если они примут решение ввести войска на Украину. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:04

2024-05-06T09:04

2024-05-06T09:04

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сергей шойгу

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу CBC заявил, что Киев будет признателен партнерам, если они примут решение ввести войска на Украину. "Если... партнеры примут решение ввести своих солдат, или инструкторов, или консультантов на территорию Украины, мы будем им признательны за это", - отметил Шмыгаль. Он подчеркнул, что на данный момент Киев просит у партнеров только оружие и военную технику. Однако, добавил украинский премьер, "если время придет", Украина будет рада вводу иностранных войск. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944050805.html

https://ria.ru/20240304/voyska-1931087238.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, киев, денис шмыгаль, эммануэль макрон, сергей шойгу, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)