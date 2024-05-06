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Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" хотел уехать в Сирию - РИА Новости, 06.05.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:35 06.05.2024 (обновлено: 15:07 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/terrorizm-1944108241.html
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" хотел уехать в Сирию
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" хотел уехать в Сирию - РИА Новости, 06.05.2024
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" хотел уехать в Сирию
Фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Назримад Лутфуллои хотел уехать в Сирию и воевать там против правительственных войск и ВС России, следует из... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:35
2024-05-06T15:07
происшествия
россия
москва
сирия
крокус сити холл
московский городской суд
крокус
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Назримад Лутфуллои хотел уехать в Сирию и воевать там против правительственных войск и ВС России, следует из опубликованного текста постановления Мосгорсуда."Лутфуллои &lt;…&gt; поддерживает радикальные течения ислама, придерживается позиции о необходимости вооруженной борьбы против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды, намеревался выехать в Сирийскую Арабскую Республику для противодействия местным правительственным войскам и Вооруженным силам России", — указано в документе.По данным суда, 24-летний уроженец Таджикистана Лутфуллои проживал в хостеле неподалеку от метро "Щелковская". Полицейские задержали его вечером 23 марта возле здания "Крокуса", где в ответ на просьбу показать документы тот начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко", на требования прекратить противоправные действия не реагировал.Преображенский суд Москвы арестовал Лутфуллои на 15 суток за мелкое хулиганство, а позднее Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в рамках уголовного дела о теракте.Как заявляла адвокат Лутфуллои, он частично признает вину. Иных подробностей защитница не сообщала. Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошел 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки, а также подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.По делу арестовали 12 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, как указали в СК, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, в Дагестане задержали четырех иностранцев, участвовавших в финансировании и обеспечении преступников оружием.
https://ria.ru/20240429/khostela-1942978622.html
https://ria.ru/20240402/razreshenie-1937365522.html
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происшествия, россия, москва, сирия, крокус сити холл, московский городской суд, крокус, вооруженные силы рф, таджикистан
Происшествия, Россия, Москва, Сирия, Крокус Сити Холл, Московский городской суд, Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле", Вооруженные силы РФ, Таджикистан
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" хотел уехать в Сирию

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" хотел воевать против России в Сирии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНазримад Лутфуллои в Басманном суде
Назримад Лутфуллои в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Назримад Лутфуллои в Басманном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Назримад Лутфуллои хотел уехать в Сирию и воевать там против правительственных войск и ВС России, следует из опубликованного текста постановления Мосгорсуда.
"Лутфуллои <…> поддерживает радикальные течения ислама, придерживается позиции о необходимости вооруженной борьбы против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды, намеревался выехать в Сирийскую Арабскую Республику для противодействия местным правительственным войскам и Вооруженным силам России", — указано в документе.
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По данным суда, 24-летний уроженец Таджикистана Лутфуллои проживал в хостеле неподалеку от метро "Щелковская". Полицейские задержали его вечером 23 марта возле здания "Крокуса", где в ответ на просьбу показать документы тот начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко", на требования прекратить противоправные действия не реагировал.
Преображенский суд Москвы арестовал Лутфуллои на 15 суток за мелкое хулиганство, а позднее Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в рамках уголовного дела о теракте.
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Как заявляла адвокат Лутфуллои, он частично признает вину. Иных подробностей защитница не сообщала.
Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошел 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки, а также подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
По делу арестовали 12 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, как указали в СК, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, в Дагестане задержали четырех иностранцев, участвовавших в финансировании и обеспечении преступников оружием.
Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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