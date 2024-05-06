https://ria.ru/20240506/terrorizm-1944108241.html

Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" хотел уехать в Сирию

Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" хотел уехать в Сирию - РИА Новости, 06.05.2024

Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" хотел уехать в Сирию

Фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Назримад Лутфуллои хотел уехать в Сирию и воевать там против правительственных войск и ВС России, следует из... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:35

2024-05-06T12:35

2024-05-06T15:07

происшествия

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москва

сирия

крокус сити холл

московский городской суд

крокус

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Назримад Лутфуллои хотел уехать в Сирию и воевать там против правительственных войск и ВС России, следует из опубликованного текста постановления Мосгорсуда."Лутфуллои <…> поддерживает радикальные течения ислама, придерживается позиции о необходимости вооруженной борьбы против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды, намеревался выехать в Сирийскую Арабскую Республику для противодействия местным правительственным войскам и Вооруженным силам России", — указано в документе.По данным суда, 24-летний уроженец Таджикистана Лутфуллои проживал в хостеле неподалеку от метро "Щелковская". Полицейские задержали его вечером 23 марта возле здания "Крокуса", где в ответ на просьбу показать документы тот начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко", на требования прекратить противоправные действия не реагировал.Преображенский суд Москвы арестовал Лутфуллои на 15 суток за мелкое хулиганство, а позднее Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в рамках уголовного дела о теракте.Как заявляла адвокат Лутфуллои, он частично признает вину. Иных подробностей защитница не сообщала. Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошел 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки, а также подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.По делу арестовали 12 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, как указали в СК, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, в Дагестане задержали четырех иностранцев, участвовавших в финансировании и обеспечении преступников оружием.

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https://ria.ru/20240502/nagrazhdenie-1943547247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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