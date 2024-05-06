https://ria.ru/20240506/terakt-1944191768.html

Двое подростков из Петербурга получили сроки за теракт на железной дороге

Двое подростков из Петербурга получили сроки за теракт на железной дороге - РИА Новости, 06.05.2024

Двое подростков из Петербурга получили сроки за теракт на железной дороге

Двое подростков осуждены на 4 и 2 года лишения свободы в воспитательной колонии за теракт на железной дороге, который они совершили в Петербурге под влиянием... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:32

2024-05-06T16:32

2024-05-06T16:32

специальная военная операция на украине

происшествия

санкт-петербург

россия

октябрьская железная дорога

вооруженные силы украины

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Двое подростков осуждены на 4 и 2 года лишения свободы в воспитательной колонии за теракт на железной дороге, который они совершили в Петербурге под влиянием сторонника ВСУ, сообщает пресс-служба Северо-Западного управления транспортной прокуратуры. "Первый Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении двоих несовершеннолетних жителей Санкт-Петербурга. Суд приговорил одного несовершеннолетнего к 4 годам лишения свободы, второго – к 2 годам лишения свободы", - говорится в релизе. Как сообщала пресс-служба Северо-Западного управления СК на транспорте, 16 сентября 2023 года подростки по указанию куратора, активно поддерживающего ВСУ, собирались поджечь локомотив. Однако, прибыв на станцию Лахта (Октябрьская железная дорога), не обнаружили его и метнули бутылки с горящей жидкостью в релейный шкаф, снимая происходящее на камеру в качестве отчета о выполненном задании. Подростки признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, октябрьская железная дорога, вооруженные силы украины, украина