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Двое подростков из Петербурга получили сроки за теракт на железной дороге - РИА Новости, 06.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:32 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/terakt-1944191768.html
Двое подростков из Петербурга получили сроки за теракт на железной дороге
Двое подростков из Петербурга получили сроки за теракт на железной дороге - РИА Новости, 06.05.2024
Двое подростков из Петербурга получили сроки за теракт на железной дороге
Двое подростков осуждены на 4 и 2 года лишения свободы в воспитательной колонии за теракт на железной дороге, который они совершили в Петербурге под влиянием... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:32
2024-05-06T16:32
специальная военная операция на украине
происшествия
санкт-петербург
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октябрьская железная дорога
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Двое подростков осуждены на 4 и 2 года лишения свободы в воспитательной колонии за теракт на железной дороге, который они совершили в Петербурге под влиянием сторонника ВСУ, сообщает пресс-служба Северо-Западного управления транспортной прокуратуры. "Первый Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении двоих несовершеннолетних жителей Санкт-Петербурга. Суд приговорил одного несовершеннолетнего к 4 годам лишения свободы, второго – к 2 годам лишения свободы", - говорится в релизе. Как сообщала пресс-служба Северо-Западного управления СК на транспорте, 16 сентября 2023 года подростки по указанию куратора, активно поддерживающего ВСУ, собирались поджечь локомотив. Однако, прибыв на станцию Лахта (Октябрьская железная дорога), не обнаружили его и метнули бутылки с горящей жидкостью в релейный шкаф, снимая происходящее на камеру в качестве отчета о выполненном задании. Подростки признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии.
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, октябрьская железная дорога, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Октябрьская железная дорога, Вооруженные силы Украины, Украина
Двое подростков из Петербурга получили сроки за теракт на железной дороге

В Петербурге двое подростков получили реальные сроки за поджог релейного шкафа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Двое подростков осуждены на 4 и 2 года лишения свободы в воспитательной колонии за теракт на железной дороге, который они совершили в Петербурге под влиянием сторонника ВСУ, сообщает пресс-служба Северо-Западного управления транспортной прокуратуры.
"Первый Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении двоих несовершеннолетних жителей Санкт-Петербурга. Суд приговорил одного несовершеннолетнего к 4 годам лишения свободы, второго – к 2 годам лишения свободы", - говорится в релизе.
Как сообщала пресс-служба Северо-Западного управления СК на транспорте, 16 сентября 2023 года подростки по указанию куратора, активно поддерживающего ВСУ, собирались поджечь локомотив. Однако, прибыв на станцию Лахта (Октябрьская железная дорога), не обнаружили его и метнули бутылки с горящей жидкостью в релейный шкаф, снимая происходящее на камеру в качестве отчета о выполненном задании.
Подростки признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии.
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