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Священник заявил, что христиане не должны бояться конца света - РИА Новости, 06.05.2024
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Религия
 
08:11 06.05.2024 (обновлено: 13:57 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/strakh-1944053697.html
Священник заявил, что христиане не должны бояться конца света
Священник заявил, что христиане не должны бояться конца света - РИА Новости, 06.05.2024
Священник заявил, что христиане не должны бояться конца света
Рассматривать нынешнее неспокойное время только с точки зрения теории о конце света - значит потерять трезвость христианского мировоззрения, бояться конца света РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T08:11
2024-05-06T13:57
религия
русская православная церковь
пасха
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Рассматривать нынешнее неспокойное время только с точки зрения теории о конце света - значит потерять трезвость христианского мировоззрения, бояться конца света – дело не христианское, рассказал в интервью РИА Новости председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. Воскресение Христово в этом году в Русской церкви встретили 5 мая. На следующий день началась Светлая седмица – неделя празднования Пасхи. В это время для верующих отменяются обычные посты в среду и пятницу, в храмах совершают крестные ходы и богослужения по праздничному чину, царские врата (двери иконостаса) открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью. Также, по принятой в Русской церкви традиции, все желающие могут в храмах позвонить в колокола, возвещая о Воскресении Христовом. "В Апокалипсисе (или иначе Откровении Иоанна Богослова - книге Священного Писания, завершающей Библию) сказано: "Ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!". Первые христиане относились к наступлению последних времён не со страхом перед Антихристом, но с радостью о приближении Царствия Божия. И в этом смысле бояться последних времён - дело не христианское", - сказал Козлов. Священник напомнил, что сам Христос говорил, что времена и сроки конца света никто не может определить – "их не знают ни люди, ни ангелы, только Отец наш Небесный". "Всякого рода исчисления дня и года наступления последних времён - есть в XXI веке такая же тщетная вещь, как в веке XIX или XV. Сейчас времена тревожные, но рассматривать их исключительно в эсхатологической (теория о конце света – ред.) перспективе - это терять трезвость христианского мировоззрения", - считает протоиерей. Он также посоветовал тревожным людям, тем, кто боится Апокалипсиса, Третьей мировой войны, ядерной войны - "вспомнить о главном". "Личная встреча с Богом (как следствие человеческой смерти) может наступить у каждого в любой день, потому что мы не знаем, для кого Аннушка уже разлила масло, говоря словами великого русского писателя, поэтому бдеть и молиться нужно во всякое время. А еще мы точно знаем, что выше меры никому Бог испытаний не посылает", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240506/paskha-1944055732.html
https://ria.ru/20240201/tserkov-1924759312.html
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русская православная церковь, пасха, россия, великий пост
Религия, Русская православная церковь, Пасха, Россия, Великий пост
Священник заявил, что христиане не должны бояться конца света

Протоиерей Козлов назвал страх конца света не христианским делом

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкЦерковь
Церковь - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Юрий Кавер
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Рассматривать нынешнее неспокойное время только с точки зрения теории о конце света - значит потерять трезвость христианского мировоззрения, бояться конца света – дело не христианское, рассказал в интервью РИА Новости председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
Воскресение Христово в этом году в Русской церкви встретили 5 мая. На следующий день началась Светлая седмица – неделя празднования Пасхи. В это время для верующих отменяются обычные посты в среду и пятницу, в храмах совершают крестные ходы и богослужения по праздничному чину, царские врата (двери иконостаса) открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью. Также, по принятой в Русской церкви традиции, все желающие могут в храмах позвонить в колокола, возвещая о Воскресении Христовом.
Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов
Священник Максим Козлов: постарайтесь прикоснуться к Пасхе в Светлую неделю
Вчера, 10:00
"В Апокалипсисе (или иначе Откровении Иоанна Богослова - книге Священного Писания, завершающей Библию) сказано: "Ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!". Первые христиане относились к наступлению последних времён не со страхом перед Антихристом, но с радостью о приближении Царствия Божия. И в этом смысле бояться последних времён - дело не христианское", - сказал Козлов.
Священник напомнил, что сам Христос говорил, что времена и сроки конца света никто не может определить – "их не знают ни люди, ни ангелы, только Отец наш Небесный".
"Всякого рода исчисления дня и года наступления последних времён - есть в XXI веке такая же тщетная вещь, как в веке XIX или XV. Сейчас времена тревожные, но рассматривать их исключительно в эсхатологической (теория о конце света – ред.) перспективе - это терять трезвость христианского мировоззрения", - считает протоиерей.
Он также посоветовал тревожным людям, тем, кто боится Апокалипсиса, Третьей мировой войны, ядерной войны - "вспомнить о главном". "Личная встреча с Богом (как следствие человеческой смерти) может наступить у каждого в любой день, потому что мы не знаем, для кого Аннушка уже разлила масло, говоря словами великого русского писателя, поэтому бдеть и молиться нужно во всякое время. А еще мы точно знаем, что выше меры никому Бог испытаний не посылает", - заключил собеседник агентства.
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