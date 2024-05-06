https://ria.ru/20240506/strakh-1944053697.html

Священник заявил, что христиане не должны бояться конца света

Священник заявил, что христиане не должны бояться конца света - РИА Новости, 06.05.2024

Священник заявил, что христиане не должны бояться конца света

Рассматривать нынешнее неспокойное время только с точки зрения теории о конце света - значит потерять трезвость христианского мировоззрения, бояться конца света РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T08:11

2024-05-06T08:11

2024-05-06T13:57

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Рассматривать нынешнее неспокойное время только с точки зрения теории о конце света - значит потерять трезвость христианского мировоззрения, бояться конца света – дело не христианское, рассказал в интервью РИА Новости председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. Воскресение Христово в этом году в Русской церкви встретили 5 мая. На следующий день началась Светлая седмица – неделя празднования Пасхи. В это время для верующих отменяются обычные посты в среду и пятницу, в храмах совершают крестные ходы и богослужения по праздничному чину, царские врата (двери иконостаса) открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью. Также, по принятой в Русской церкви традиции, все желающие могут в храмах позвонить в колокола, возвещая о Воскресении Христовом. "В Апокалипсисе (или иначе Откровении Иоанна Богослова - книге Священного Писания, завершающей Библию) сказано: "Ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!". Первые христиане относились к наступлению последних времён не со страхом перед Антихристом, но с радостью о приближении Царствия Божия. И в этом смысле бояться последних времён - дело не христианское", - сказал Козлов. Священник напомнил, что сам Христос говорил, что времена и сроки конца света никто не может определить – "их не знают ни люди, ни ангелы, только Отец наш Небесный". "Всякого рода исчисления дня и года наступления последних времён - есть в XXI веке такая же тщетная вещь, как в веке XIX или XV. Сейчас времена тревожные, но рассматривать их исключительно в эсхатологической (теория о конце света – ред.) перспективе - это терять трезвость христианского мировоззрения", - считает протоиерей. Он также посоветовал тревожным людям, тем, кто боится Апокалипсиса, Третьей мировой войны, ядерной войны - "вспомнить о главном". "Личная встреча с Богом (как следствие человеческой смерти) может наступить у каждого в любой день, потому что мы не знаем, для кого Аннушка уже разлила масло, говоря словами великого русского писателя, поэтому бдеть и молиться нужно во всякое время. А еще мы точно знаем, что выше меры никому Бог испытаний не посылает", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240506/paskha-1944055732.html

https://ria.ru/20240201/tserkov-1924759312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

русская православная церковь, пасха, россия, великий пост