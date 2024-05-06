https://ria.ru/20240506/paskha-1944055732.html

Священник Максим Козлов: постарайтесь прикоснуться к Пасхе в Светлую неделю

Священник Максим Козлов: постарайтесь прикоснуться к Пасхе в Светлую неделю - РИА Новости, 06.05.2024

Священник Максим Козлов: постарайтесь прикоснуться к Пасхе в Светлую неделю

Светлая неделя, посвященная празднованию Воскресения Христова, началась в Русской православной церкви. Как неверующим почувствовать радость Пасхи и не стать... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:00

2024-05-06T10:00

2024-05-06T10:00

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Светлая неделя, посвященная празднованию Воскресения Христова, началась в Русской православной церкви. Как неверующим почувствовать радость Пасхи и не стать персонажем из анекдота про Брежнева, что почитать о празднике, в чем его особенность в 2024 году и стоит ли бояться грядущего конца света – об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. Беседовал Артем Буденный.— Отец Максим, в чем главный смысл Пасхи, и что в этом празднике актуально сейчас, в 2024 году?— И в саму ночь Воскресения Христова, и в X, и в XXI столетии в Пасхе актуально само событие, которое произошло, ведь оно является основой христианской веры, – что воплотившийся Сын Божий, пострадавший, принявший за нас крестную смерть, реально воскрес из мертвых, реально явился своим ученикам, реально 40 дней пребывал на Земле, научил их всему, чему еще должно было их научить, и тем самым основал ту Церковь, приобщаясь к которой мы можем быть причастными главному итогу его подвига – победе над смертью.И Воскресение Христово дает верующим в него действительное основание надеяться, что мы можем быть вместе с ним в жизни вечной, и это актуально всегда. Без этого, как пишет Апостол Павел, наша вера была бы тщетна, не имела бы никакого смысла. Это говорит о том, что христианство – не идеология, не мировоззрение, не идеалистическая философия, а реальный опыт жизни во Христе Воскресшем.— Значит ли это, что верующие в Бога должны быть счастливы в любые времена?— Времена бывают разные: относительно благополучные и сильно тревожные, как нынешняя эпоха. Стоит напомнить, что нигде в Евангелии Господь не обещает верующим в него в ответ на эту веру, взамен на веру того, что мы будем долголетны, благополучны, профессионально успешны, богаты, семейно счастливы, крепко здоровы. Он говорит о другом: что бы ни было, в любое время, в любых обстоятельствах вы можете оказаться причастниками жизни вечной. И, может быть, тогда, когда окружающая нас реальность стала зыбкой и по-человечески позитивных прогнозов на ближайшее будущее строить нам не просто, Воскресение Христово – напоминание о том, что, что бы ни происходило сейчас, главное – смерть побеждена, и это самое существенное в празднике Пасхи.— В последние годы общество столкнулось с большими и длительными потрясениями: эпидемии, войны – и стали громче разговоры о конце света, апокалипсисе. Такие рассуждения оправданы с христианской точки зрения?— В Апокалипсисе (или иначе Откровении Иоанна Богослова – книге Священного Писания, завершающей Библию) сказано: "Ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!". Первые христиане относились к наступлению последних времен не со страхом перед Антихристом, но с радостью о приближении Царствия Божия. И в этом смысле бояться последних времен – дело не христианское. Сам Христос говорил, что времена и сроки (конца света – ред.) никто не может определить, их не знают ни люди, ни ангелы, только Отец наш Небесный. И всякого рода исчисления дня и года наступления последних времен – есть в XXI веке такая же тщетная вещь, как в веке XIX или XV.Могу напомнить одну историю начала XX века. После переворота 1917 года время в России было очень неблагополучным для православных христиан на фоне гонений на Церковь со стороны большевиков. В конце 1920-х годов к местоблюстителю патриаршего престола митрополиту Сергию (Страгородскому) пришла группа верующих, они сказали: "Вот, владыка, Вы ведете переговоры с советской властью, с большевиками. Но они же антихристы!". На что митрополит Сергий ответил: "Что написано в Священном Писании, в Откровении, сколько продлится власть антихриста – три с половиной года? Сколько большевики у власти (на тот момент было больше 10 лет)? Ну, значит, большевики точно не Антихрист".Вот и сейчас времена тревожные, но рассматривать их исключительно в эсхатологической (теория о конце света – ред.) перспективе – это терять трезвость христианского мировоззрения.— Что стоит сказать тем, кто все ж тревожится, боится Апокалипсиса, Третьей мировой, ядерной войны и так далее?— Тревожным людям нужно помнить о главном: что личная встреча с Богом (как следствие человеческой смерти) может наступить у каждого в любой день, потому что мы не знаем, для кого Аннушка уже разлила масло, говоря словами великого русского писателя, поэтому бдеть и молиться нужно во всякое время. А еще мы точно знаем, что выше меры никому Бог испытаний не посылает.— Вы возглавляете Учебный комитет Русской православной церкви. Что посоветуете почитать, посмотреть о празднике Пасхи?— В отечественной и западной культуре много памятников, запечатлевших пасхальную ночь. Рекомендую широко известное произведение Ивана Шмелева "Лето Господне", где уже зрелым мужем он, будучи в эмиграции, вспоминает себя мальчиком, когда его первый раз взяли ночью в храм, на Пасху, как это было необыкновенно. Стоит посмотреть произведение совсем из другой эпохи – "Крестный ход на Пасху" Александра Солженицына, который рассказывает о том, как отмечали праздник в годы хрущевских гонений на Церковь.Можно поставить себе пасхальную ораторию Иоганна Себастьяна Баха и почувствовать, как гений музыкальной культуры запечатлел собственное переживание пасхального праздника. Можно посмотреть на классическую иконографию Пасхи, которая представляет собой чаще всего изображение сошествия Спасителя в ад для изведения оттуда душ людей, и уже как-то богословски, сознательно прикоснуться к тому, что мы переживаем.— Какую роль играет этот праздник в христианском образовании, просвещении?— У многих подвижников благочестия XX столетия встречается одна мысль, которую уместно воспроизвести на Пасху, что богослужение пасхальной ночи является еще одним, если не главным, для многих доказательством бытия Божия. Говоря словами Священного Писания, "Приди – и смотри", потому что то, что можно пережить, может быть, даже не всегда разумом, сознанием, но ощутить всем своим существом во время ликующего, небо открывающего ночного пасхального богослужения, – это тот уникальный опыт прикосновения к небу уже здесь, на земле, который я каждому желаю пережить. В нем – и просвещение, и культура, и образование, и выдающаяся гимнография, и прекрасное церковное пение, и соединение всех чувств человека в прикосновении к этому ночному богослужению.— Что бы Вы пожелали на Пасху верующим и что – неверующим?— Верующим я обращу то слово, которое веками Церковь обращает в эти дни каждому православному христианину – "Христос Воскресе!". Те, которые прочитают эти строки, ответят "Воистину Воскресе!". А неверующим я бы пожелал стать причастными этому пасхальному опыту. Даже если он сейчас пока не лично ваш, но это как минимум должно стать такой загадкой, которую хочется разгадать: что на протяжении скоро двух тысячелетий люди обретают в этой пасхальной ночи, в этой встрече со Христом Воскресшим?Но надо постараться избежать мировоззрения, которое в народном повествовании отразилось анекдотом про Леонида Брежнева. Как говорит анекдотический рассказ о нем, ближе к концу жизни, когда ему сказали: "Леонид Ильич, Христос Воскрес!", он ответил: "Знаю, знаю. Товарищ Суслов мне уже докладывал". Вот, стоит оказаться не тем, кому "товарищ Суслов докладывал", а тем, кто сам сможет порадоваться и прикоснуться к тому, что пасхальной ночью происходит.И такая возможность будет еще в Светлую Седмицу, которая только началась и посвящена празднованию Пасхи. Каждый ее день – это особенные богослужения, они максимально, насколько это возможно, подобны богослужению пасхальной ночи: звучит тропарь Пасхи, в храмах исполняют ликующие пасхальные песнопения. Радости праздника еще очень и очень много, так что постарайтесь воспользоваться этой возможностью!

https://ria.ru/20240506/paskha-1944050598.html

https://ria.ru/20240505/paskha-1943945636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

земля, россия, леонид брежнев, александр солженицын, иоганн себастьян бах, русская православная церковь, пасха, интервью