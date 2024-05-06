https://ria.ru/20240506/ssha-1944045514.html

В конгрессе США назвали условие для ввода войск на Украину

В конгрессе США назвали условие для ввода войск на Украину - РИА Новости, 06.05.2024

В конгрессе США назвали условие для ввода войск на Украину

США в случае разгрома Украины, возможно, придется вмешаться конфликт, задействовав свои войска, заявил в интервью телеканалу CBS News лидер демократического... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T05:05

2024-05-06T05:05

2024-05-06T09:27

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эммануэль макрон

марджори тейлор грин

сергей шойгу

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. США в случае разгрома Украины, возможно, придется вмешаться конфликт, задействовав свои войска, заявил в интервью телеканалу CBS News лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис."Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", — сказал он.По мнению лидера демократов, в Республиканской партии усиливается пророссийская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и "почему-то считает, что Россия — не враг США". По утверждению Джеффриса, главной сторонницей такой линии в палате представителей является республиканка Марджори Тейлор Грин.На днях президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с мнением Парижа по этому вопросу.В Кремле позднее отметили, что обратили внимание на слова Макрона. Там подчеркнули, что целый ряд стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт" и это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Владимир Путин, комментируя антироссийские выпады Макрона, предупредил, что ввод европейского контингента в эту страну никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240505/tsel-1943961082.html

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в мире, украина, россия, сша, эммануэль макрон, марджори тейлор грин, сергей шойгу, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), конгресс сша