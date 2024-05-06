В конгрессе США назвали условие для ввода войск на Украину
Конгрессмен Джеффрис: США могут вмешаться в конфликт при разгроме Украины
© Фото : U.S. Army / Spc. Ryan LucasАмериканские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет на авиабазе в Авиано, Италия
© Фото : U.S. Army / Spc. Ryan Lucas
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет на авиабазе в Авиано, Италия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. США в случае разгрома Украины, возможно, придется вмешаться конфликт, задействовав свои войска, заявил в интервью телеканалу CBS News лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис.
«
"Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", — сказал он.
По мнению лидера демократов, в Республиканской партии усиливается пророссийская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и "почему-то считает, что Россия — не враг США". По утверждению Джеффриса, главной сторонницей такой линии в палате представителей является республиканка Марджори Тейлор Грин.
На днях президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с мнением Парижа по этому вопросу.
В Кремле позднее отметили, что обратили внимание на слова Макрона. Там подчеркнули, что целый ряд стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт" и это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Владимир Путин, комментируя антироссийские выпады Макрона, предупредил, что ввод европейского контингента в эту страну никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.