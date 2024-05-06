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В конгрессе США назвали условие для ввода войск на Украину - РИА Новости, 06.05.2024
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05:05 06.05.2024 (обновлено: 09:27 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/ssha-1944045514.html
В конгрессе США назвали условие для ввода войск на Украину
В конгрессе США назвали условие для ввода войск на Украину - РИА Новости, 06.05.2024
В конгрессе США назвали условие для ввода войск на Украину
США в случае разгрома Украины, возможно, придется вмешаться конфликт, задействовав свои войска, заявил в интервью телеканалу CBS News лидер демократического... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T05:05
2024-05-06T09:27
в мире
украина
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сша
эммануэль макрон
марджори тейлор грин
сергей шойгу
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. США в случае разгрома Украины, возможно, придется вмешаться конфликт, задействовав свои войска, заявил в интервью телеканалу CBS News лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис.&quot;Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими&quot;, — сказал он.По мнению лидера демократов, в Республиканской партии усиливается пророссийская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и "почему-то считает, что Россия — не враг США". По утверждению Джеффриса, главной сторонницей такой линии в палате представителей является республиканка Марджори Тейлор Грин.На днях президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с мнением Парижа по этому вопросу.В Кремле позднее отметили, что обратили внимание на слова Макрона. Там подчеркнули, что целый ряд стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт" и это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Владимир Путин, комментируя антироссийские выпады Макрона, предупредил, что ввод европейского контингента в эту страну никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240505/tsel-1943961082.html
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в мире, украина, россия, сша, эммануэль макрон, марджори тейлор грин, сергей шойгу, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), конгресс сша
В мире, Украина, Россия, США, Эммануэль Макрон, Марджори Тейлор Грин, Сергей Шойгу, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Специальная военная операция на Украине, Конгресс США
В конгрессе США назвали условие для ввода войск на Украину

Конгрессмен Джеффрис: США могут вмешаться в конфликт при разгроме Украины

© Фото : U.S. Army / Spc. Ryan LucasАмериканские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет на авиабазе в Авиано, Италия
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет на авиабазе в Авиано, Италия - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Ryan Lucas
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет на авиабазе в Авиано, Италия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. США в случае разгрома Украины, возможно, придется вмешаться конфликт, задействовав свои войска, заявил в интервью телеканалу CBS News лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис.
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"Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", — сказал он.

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По мнению лидера демократов, в Республиканской партии усиливается пророссийская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и "почему-то считает, что Россия — не враг США". По утверждению Джеффриса, главной сторонницей такой линии в палате представителей является республиканка Марджори Тейлор Грин.
На днях президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с мнением Парижа по этому вопросу.
В Кремле позднее отметили, что обратили внимание на слова Макрона. Там подчеркнули, что целый ряд стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт" и это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Владимир Путин, комментируя антироссийские выпады Макрона, предупредил, что ввод европейского контингента в эту страну никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАЭммануэль МакронМарджори Тейлор ГринСергей ШойгуСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Конгресс США
 
 
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