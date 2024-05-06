Еврокомиссия и Польша разрешили спор, тянущийся более шести лет
ЕК объявила о разрешении спора с Польшей по делу о реформе судебной системы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Европейская комиссия в понедельник объявила о разрешении спора с Польшей по делу о соблюдении страной законодательства Евросоюза в части реформы национальной судебной системы.
В декабре 2017 года Еврокомиссия направила в Суд ЕС судебный иск против Польши за нарушение законодательства ЕС в части функционирования судов общей юрисдикции. По мнению Брюсселя, на данный момент больше не существует "явного риска серьезного нарушения" Польшей верховенства права ЕС.
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"Польша приняла ряд законодательных актов и незаконодательных мер для решения проблем, связанных с независимостью системы правосудия, признала верховенство законодательства ЕС и намерена выполнять все решения Суда Европейского Союза и Европейского суда по правам человека, касающиеся верховенства закона включая независимость судебной власти", - говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.
Высший орган исполнительной власти Евросоюза теперь проинформирует Совет ЕС о своем намерении закрыть расследование в отношении Польши.
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"Сегодняшний день открывает новую главу для Польши. Мы считаем, что спустя более 6 лет процедура по статье 7(1) может быть закрыта. Я поздравляю премьер-министра Дональда Туска и его правительство с этим важным прорывом. Это результат их напряженной работы и решительных усилий по проведению реформ. Продолжающееся восстановление верховенства закона в Польше имеет большое значение для польского народа и для нашего Союза в целом. Это является свидетельством устойчивости верховенства закона и демократии в Европе", - прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
После получения оценки от Совета ЕС Еврокомиссия официально объявит о прекращении разбирательства в отношении Польши.
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В июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность палаты угрожала независимости и беспристрастности судей.
В свою очередь Конституционный суд Польши счел необязательным для исполнения решение Суда ЕС. Позднее высшая судебная инстанция Евросоюза обязала Польшу выплачивать 1 миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого судебного решения. Позже эта сумма была снижена до 500 тысяч евро в сутки.
В июне 2022 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий дисциплинарную палату ВС Польши, после чего Варшава потребовала от ЕК перестать начислять штрафы.
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