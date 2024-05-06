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В Ульяновске отменили салют в честь Дня Победы

В Ульяновске отменили салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2024

В Ульяновске отменили салют в честь Дня Победы

Салют в честь празднования Дня Победы 9 мая в Ульяновске проводиться не будет, сообщила министр культуры Ульяновской области Евгения Сидорова на заседании штаба РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T22:46

2024-05-06T22:46

2024-05-06T22:52

ульяновск

ульяновская область

россия

евгений сидоров

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

день победы

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САМАРА, 6 мая - РИА Новости. Салют в честь празднования Дня Победы 9 мая в Ульяновске проводиться не будет, сообщила министр культуры Ульяновской области Евгения Сидорова на заседании штаба по комплексному развитию региона, который транслировался онлайн. "Завершает праздничную программу с 21 (20.00 мск) до 22 (21.00 мск) концертная программа Белорусского государственного ансамбля "Песняры". Фейерверк проводиться не будет", - сказала Евгения Сидорова. При этом 9 мая на эспланаде в Ульяновске запланирована демонстрация военной техники и образцов вооружения Ульяновского территориального гарнизона, выставка ретро-автомобилей и работа полевой кухни. Кроме того, на Соборной площади будет организовано торжественное прохождение воинских частей Ульяновского территориального гарнизона с прямым включением поздравления президента РФ Владимира Путина. Мероприятие завершится проездом техники воинских частей, МЧС и других силовых структур. Одним из ярких событий станет прохождение военных оркестров от Соборной площади с остановками и выступлением на эспланаде и площади Ленина, отметила Сидорова. В целом в Ульяновской области запланировано более 2 тысяч мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.

https://ria.ru/20240423/volgograd-1941841141.html

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ульяновск, ульяновская область, россия, евгений сидоров, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), день победы