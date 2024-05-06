https://ria.ru/20240506/rakety-1944055555.html

В МИД выступили за сохранение режима контроля за ракетной технологией

В МИД выступили за сохранение режима контроля за ракетной технологией - РИА Новости, 06.05.2024

В МИД выступили за сохранение режима контроля за ракетной технологией

Россия заинтересована в том, чтобы сохранить Режим контроля за ракетной технологией, поскольку на сегодняшний день это единственный многосторонний механизм... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T08:46

2024-05-06T08:46

2024-05-06T08:53

россия

москва

китай

григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

безопасность

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы сохранить Режим контроля за ракетной технологией, поскольку на сегодняшний день это единственный многосторонний механизм сдерживания распространения ракетных средств доставки оружия массового оружия, при этом в Москве признают, что страны Запада пытаются политизировать диалог на этой площадке, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков. РКРТ - неформальное объединение государств в целях ракетного нераспространения. Создан в 1987 году. В настоящее время участниками режима являются 35 стран. В рамках РКРТ вырабатываются ориентиры экспортного контроля за товарами и технологиями ракет, беспилотных летальных аппаратов или систем доставки, способных переносить грузы массой 500 кг и более на 300 и более км. Россия участвует в РКРТ с 1995 года. По словам Машкова, усиление глобального противостояния в мире "сузило возможности для поиска точек соприкосновения на многих нераспространенческих и экспортно-контрольных направлениях, включая РКРТ". "Взаимодействие России с другим странами в рамках Режима контроля за ракетной технологией сохраняется, однако эффективность такого "сотрудничества" снижается. Западные партнеры, составляющие подавляющее большинство участников режима, консолидировано пытаются политизировать диалог, напористо продвигать свои стратегические приоритеты как военно-политические, так и экономические", - сказал Машков. Он отметил, что Россия, со своей стороны, стремится "спокойно сбалансировать дискуссии, сохранить сугубо технический характер режима, создать благоприятные условия для развития технологического сотрудничества и защиты интересов наших экспортеров". "Одновременно прилагаем усилия по интеграции ракетнозначимых стран (прежде всего, КНР и Казахстана) в режим. Сделать это было всегда непросто, а тем более в нынешней ситуации, когда всё исходящее от России однозначно воспринимается представителями западных стран в штыки, независимо от существа дела. Здесь безусловным помощником является принцип консенсуса. Несмотря на все нюансы, РКРТ остаётся на данном этапе единственным многосторонним механизмом практического сдерживания распространения ракетных средств доставки ОМУ, и мы заинтересованы в его сохранении", - заключил российский дипломат.

https://ria.ru/20240506/mashkov-1944047322.html

https://ria.ru/20240506/yadernoe_sderzhivanie-1944051088.html

россия

москва

китай

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, китай, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность