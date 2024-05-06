https://ria.ru/20240506/protesty-1944044004.html

Politico раскрыла, кто стоит за пропалестинскими протестующими в США

Politico раскрыла, кто стоит за пропалестинскими протестующими в США - РИА Новости, 06.05.2024

Politico раскрыла, кто стоит за пропалестинскими протестующими в США

Некоторые группы, организующие пропалестинские демонстрации в США, получают финансовую поддержку со стороны ряда крупнейших спонсоров президента США Джо... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T04:08

2024-05-06T04:08

2024-05-06T04:12

вашингтон (штат)

сша

в мире

джордж сорос

джо байден

израиль

билл гейтс

politico

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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Некоторые группы, организующие пропалестинские демонстрации в США, получают финансовую поддержку со стороны ряда крупнейших спонсоров президента США Джо Байдена, среди которых выделяются имена таких состоятельных людей, как Джордж Сорос, Билл Гейтс, Дэвид Рокфеллер-младший и другие, сообщает газета Politico со ссылкой на собственный анализ. "Президента Джо Байдена в течение нескольких месяцев преследовали пропалестинские протестующие, называвшие его "геноцидным Джо", но некоторые из групп, стоящих за демонстрациями, получают финансовую поддержку от филантропов, упорно добивающихся его переизбрания. Согласно анализу Politico, среди этих доноров - некоторые крупнейшие в кругах демократов имена: Гейтс, Сорос, Рокфеллер и Прицкер", - пишет газета. Как отмечается, одни из инициаторов протестов в Колумбийском университете и других вузах - организации Jewish Voice for Peace (JVP, "Еврейский голос за мир") и IfNotNow. Издание указывают, что их поддерживает фонд Tides, в свою очередь получающий финансирование от Сороса и Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Согласно газете, Рокфеллер, входящий в правление Фонда братьев Рокфеллеров, в 2022 году передал фонду Tides 300 тысяч долларов. Ссылаясь на налоговые декларации, издание пишет, что Tides за последние пять лет выделил около 500 тысяч долларов JVP, которая называет себя антисионистской. Газета добавляет, что несколько других групп, участвующих в пропалестинских протестах, поддерживаются фондом, финансируемым Сьюзен и Ником Прицкерами, наследниками гостиничной империи Hyatt. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа, повлекшей за собой гибель множества мирных палестинцев, и помощью, которую оказывает Вашингтон своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.

https://ria.ru/20240503/protesty-1943721836.html

https://ria.ru/20240502/protesty-1943536724.html

вашингтон (штат)

сша

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вашингтон (штат), сша, в мире, джордж сорос, джо байден, израиль, билл гейтс, politico, колумбийский университет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году