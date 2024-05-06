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Тяжелый день у Макрона: фон дер Ляйен ему не поможет

Тяжелый день у Макрона: фон дер Ляйен ему не поможет - РИА Новости, 06.05.2024

Тяжелый день у Макрона: фон дер Ляйен ему не поможет

Когда-то, когда Франция была самостоятельна геополитически и когда ее возглавлял сильный и опытный генерал Шарль де Голль, она (в точном соответствии с... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T08:00

2024-05-06T08:00

2024-05-06T11:51

франция

китай

париж

си цзиньпин

шарль де голль

еврокомиссия

евросоюз

аналитика

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Когда-то, когда Франция была самостоятельна геополитически и когда ее возглавлял сильный и опытный генерал Шарль де Голль, она (в точном соответствии с конфуцианским "не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и поднимался") едва ли не первой из западноевропейских стран установила дипломатические отношения с Китаем.После двух сокрушительных поражений в антиколониальных войнах (Индокитай и Алжир) Пятой республике требовалось найти новую точку опоры. И де Голль протянул коммунистической КНР руку, а Пекин ее дружески пожал. Это произошло в 1964 году.Визит Си Цзиньпина во Францию, с одной стороны, разумеется, приурочен к этому важнейшему событию в истории не только Китая, но и нынешнего общеевропейского блока, а с другой — это еще и демонстрация мягкой китайской силы, сумевшей за чуть более чем полстолетия полностью изменить баланс отношений. В мире — и к себе в этом мире.И это заслуга не только чистой политики, но и умения жить, рассматривая эпохи, а не какие-то жалкие "электоральные циклы" в качестве цивилизационной опоры.Понедельник — день тяжелый, и тяжелее всех он будет для хозяина Елисейского дворца. Ему придется, вне зависимости от его желаний, интенций, интересов и всего прочего, выслушать наставления от китайского собеседника. Понимая собственную политическую (и человеческую, несомненно, тоже) слабость, к беседе двух лидеров Макрон попросил присоединиться председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен. Она будет играть "группу в полосатых купальниках" (зачеркнуто), точнее — "группу европейских болельщиков", которые, как известно, всегда скандируют одни и те же лозунги: "демократия, права человека и прогресс".Со скандированием может выйти неудача. Кричалки хороши, когда команда выигрывает, но экономическая ситуация в общеевропейском блоке такая, что "уж лучше помолчали бы, накрылась премия в квартал".Причина — и это категорически не хотят понимать те, кто решил удушить нас санкциями, в том, что они сами практически прикончили путем публичной казни через повешение свою индустрию. Заодно назанимав по-крупному и по мелочи — и все это "ради победы Украины на поле боя" (лозунг двухлетней давности), а сейчас — ради "недопущения победы России на поле боя".Между двумя идеями — дистанция огромного размера.Не реализована первая, не получится и со второй. Станет ли это одним из китайских наставлений Макрону и фон дер Ляйен? Посмотрим.Следующий пункт повестки — экономические и торговые отношения. Доля Франции на внутреннем китайском рынке составляет 1,4 процента, а доля КНР на внутреннем рынке Пятой республики — девять процентов.Это не "кремлевская пропаганда", если кто подумал. Цифры приводит французское внешнеполитическое ведомство.Вообще-то, при такой разнице в весе и мускулатуре на ринг лучше не соваться тому, кто "процент и четыре десятых". Таковы правила спорта. И таковы правила дипломатии. Если стрелка на весах не в вашу пользу, имеет смысл вести себя тихо.Но ведь Макрон — пусть и маленькая (экономически), зато страшно гордая собой (политически) птичка. Поэтому гарантий, что он не заведет свой шансон об "агрессивности России", никаких нет.Есть еще один неловкий момент. Париж сегодня — это не Париж эпохи де Голля. Генерал обращался с американцами так, как считал нужным и правильным для Франции. Плевать он хотел на Вашингтон, тамошнее "глубинное государство" и правящий истеблишмент. Он защищал интересы своей страны. Интересы французов и французской цивилизации. Поэтому Франция и проводила абсолютно независимую внешнюю политику, параллельно раскручивая свою индустрию и создавая собственные ядерные силы сдерживания.Макрон с момента избрания действует исключительно в интересах глобалистских олигархических проамериканских групп, исподтишка распродавая национальную промышленность и открыто говоря, что готов "предоставить ядерные силы в распоряжение ЕС".В обоих случаях он действует не как политик, а как инвестиционный банкир, для которого прибыль, нынешняя или потенциальная, важнее суверенитета государства и интересов его же собственных избирателей.Есть две сферы приложения человеческого интеллекта и эмоций, в которых последовательность в действиях — колоссально важна, поскольку вызывает уважение.Это любовь (в данном случае к стране, где родился) и это политика, когда требуется интересы страны защищать.У китайского лидера и того и другого — и это очевидно — с избытком.У Макрона там пустое место, дырка от бублика.Хозяину Елисейского дворца осталось дохромать до финала своего мандата три года. И дальше все: финита ля комедия.А сомнений в том, за кем останется этот французский раунд европейского турне Си Цзиньпина, нет.

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https://ria.ru/20240421/natsizm-1941255577.html

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франция, китай, париж, си цзиньпин, шарль де голль, еврокомиссия, евросоюз, аналитика