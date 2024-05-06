https://ria.ru/20240506/plen-1944179940.html

ГРУ рассекретило документы о планах гитлеровцев взять в плен Сталина

ГРУ рассекретило документы о планах гитлеровцев взять в плен Сталина - РИА Новости, 06.05.2024

ГРУ рассекретило документы о планах гитлеровцев взять в плен Сталина

Адольф Гитлер рассчитывал победить СССР за три недели и взять в плен Иосифа Сталина, следует из рассекреченных документов о деятельности советской военной... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:59

2024-05-06T15:59

2024-05-06T16:37

ссср

германия

россия

адольф гитлер

иосиф сталин (джугашвили)

музей победы

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Адольф Гитлер рассчитывал победить СССР за три недели и взять в плен Иосифа Сталина, следует из рассекреченных документов о деятельности советской военной разведки накануне и в период Великой Отечественной войны, которые Минобороны передало в Музей Победы.В церемонии приняли участие начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС — заместитель начальника Генштаба, Герой России адмирал Игорь Костюков, а также генеральный директор музея Александр Школьник."Накануне священного праздника здесь, в комплексе мемориала Победы на Поклонной горе, в день святого Георгия Победоносца — покровителя военных разведчиков — Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации передает Центральному музею Великой Отечественной войны реликвии военной разведки — не обнародованные ранее документы, раскрывающие героический подвиг бойцов невидимого фронта в предвоенный период и в тяжелые годы борьбы советского народа против фашистских оккупантов", — подчеркнул Костюков.Он добавил, что через три дня страна отметит 79-ю годовщину Великой Победы — символа непревзойденной стойкости и мужества, воинской славы и трудовой доблести советского народа. Начальник ГРУ отметил, что память о тех страшных событиях до сих пор живет в сердцах людей.В музее впервые продемонстрировали доклады руководителей военной разведки и шифротелеграммы из зарубежных резидентур о подготовке Берлина к нападению на Советский Союз, разведсводки о международной ситуации и положении дел на фронте, а также личные дела, фотографии и вещи выдающихся разведчиков. Посетители музея смогут самостоятельно оценить эффективность военной разведки и ее вклад в общую победу. Часть документов, датированных 25 марта 1941 года, говорит о намерении фашистской Германии напасть на СССР, что подтверждает личная переписка Адольфа Гитлера с политическим руководством Румынии. В одном из расшифрованных донесений в адрес начальника разведывательного управления Генштаба Красной армии указано, что немецкое командование рассчитывало в течение трех недель после начала Великой Отечественной войны добиться окончательной победы, взять в плен Иосифа Сталина и правительство с помощью сообщников в Советском Союзе и полностью закончить противостояние на восточном фронте в августе, чтобы в сентябре вторгнуться в Англию. Кроме того, рассекреченные материалы указывают на стремительное падение морального духа у жителей Германии и личного состава вермахта в первые месяцы боев. Также говорится о вынужденном наращивании гитлеровцами усилий на восточном фронте из-за героических действий Красной армии. В боевых действиях против захватчиков приняли участие сотни тысяч военных разведчиков. Из них 621 человека удостоили звания Героя Советского Союза, при этом двое из них — капитан 2-го ранга Виктор Леонов и генерал-лейтенант Афанасий Шилин — получили его дважды. Еще девяти оперативным работникам в последующем при оценке их деятельности по архивным материалам присвоили звание Героя Российской Федерации. Полными кавалерами ордена Славы стал 751 человек.

https://ria.ru/20231220/shifrovka-1916837226.html

https://ria.ru/20240305/kommunisty-1931130955.html

https://ria.ru/20231006/arkhivy-1900846113.html

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ссср, германия, россия, адольф гитлер, иосиф сталин (джугашвили), музей победы, великая отечественная война (1941-1945)