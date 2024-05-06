https://ria.ru/20240506/peskov-1944098419.html

В Кремле назвали риторику Франции и Британии по Украине опасной

В Кремле назвали риторику Франции и Британии по Украине опасной - РИА Новости, 06.05.2024

В Кремле назвали риторику Франции и Британии по Украине опасной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:55

2024-05-06T11:55

2024-05-06T13:52

специальная военная операция на украине

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эммануэль макрон

дмитрий песков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину."Мы с вами совсем недавно были свидетелями беспрецедентного нового витка напряженности, который был инициирован президентом Франции, министром иностранных дел Великобритании. Это все очень такая опасная риторика", - добавил Песков.Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.На прошлой неделе агентство Рейтер опубликовало сообщение, в котором говорится, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев в интервью заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений. В комментарии агентству Блумберг Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.

https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html

https://ria.ru/20240506/britaniya-1943996540.html

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