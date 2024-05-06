https://ria.ru/20240506/paskha-1944050598.html

Священник предложил неверующим разгадать "загадку" Пасхи

Священник предложил неверующим разгадать "загадку" Пасхи - РИА Новости, 06.05.2024

Священник предложил неверующим разгадать "загадку" Пасхи

Неверующим людям можно пожелать лично прикоснуться к пасхальному торжеству, или как минимум это должно стать "загадкой, которую хочется разгадать: что на... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T07:17

2024-05-06T07:17

2024-05-06T13:56

религия

леонид брежнев

русская православная церковь

пасха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866430567_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_110a51c24d1efb8c63842d49f793c2f9.jpg

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Неверующим людям можно пожелать лично прикоснуться к пасхальному торжеству, или как минимум это должно стать "загадкой, которую хочется разгадать: что на протяжении скоро двух тысячелетий люди обретают в этой пасхальной ночи, в этой встрече со Христом Воскресшим", рассказал в интервью РИА Новости председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. Воскресение Христово в этом году в Русской церкви встретили 5 мая. На следующий день началась Светлая седмица – неделя празднования Пасхи. В это время для верующих отменяются обычные посты в среду и пятницу, в храмах совершают крестные ходы и богослужения по праздничному чину, царские врата (двери иконостаса) открыты круглосуточно — в знак открытия врат рая, победы над смертью. Также, по принятой в Русской церкви традиции, все желающие могут в храмах позвонить в колокола, возвещая о Воскресении Христовом."Неверующим я бы пожелал стать причастными этому пасхальному опыту. Даже если он сейчас пока не лично ваш, но это как минимум должно стать такой загадкой, которую хочется разгадать: что на протяжении скоро двух тысячелетий люди обретают в этой пасхальной ночи, в этой встрече со Христом Воскресшим?", — сказал отец Максим Козлов. При этом он предостерег от формирования "мировоззрения, которое в народном повествовании отразилось анекдотом про Леонида Брежнева"."Как говорит анекдотический рассказ о нем, ближе к концу жизни, когда ему сказали: "Леонид Ильич, Христос Воскрес!", он ответил: "Знаю, знаю. Товарищ Суслов мне уже докладывал". Вот, стоит оказаться не тем, кому "товарищ Суслов докладывал", а тем, кто сам сможет порадоваться и прикоснуться к тому, что пасхальной ночью происходит. И такая возможность будет еще в Светлую Седмицу, которая только началась и посвящена празднованию Пасхи", — призвал отец Максим.Священник отметил, что в каждый день Светлой cедмицы — особенные богослужения. "Они максимально, насколько это возможно, подобны богослужению пасхальной ночи: звучит тропарь Пасхи, в храмах исполняют ликующие пасхальные песнопения. Радости праздника ещё очень и очень много, так что постарайтесь воспользоваться этой возможностью!", — заключил собеседник агентства. Воскресение Христово"По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", — повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея.Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".

https://ria.ru/20240506/paskha-1944055732.html

https://ria.ru/20240504/paskhalnaya-1943742702.html

https://ria.ru/20240429/strastnaya-1943056710.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

леонид брежнев, русская православная церковь, пасха