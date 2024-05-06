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Священник предложил неверующим разгадать "загадку" Пасхи - РИА Новости, 06.05.2024
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Религия
 
07:17 06.05.2024 (обновлено: 13:56 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/paskha-1944050598.html
Священник предложил неверующим разгадать "загадку" Пасхи
Священник предложил неверующим разгадать "загадку" Пасхи - РИА Новости, 06.05.2024
Священник предложил неверующим разгадать "загадку" Пасхи
Неверующим людям можно пожелать лично прикоснуться к пасхальному торжеству, или как минимум это должно стать "загадкой, которую хочется разгадать: что на... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T07:17
2024-05-06T13:56
религия
леонид брежнев
русская православная церковь
пасха
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Неверующим людям можно пожелать лично прикоснуться к пасхальному торжеству, или как минимум это должно стать "загадкой, которую хочется разгадать: что на протяжении скоро двух тысячелетий люди обретают в этой пасхальной ночи, в этой встрече со Христом Воскресшим", рассказал в интервью РИА Новости председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. Воскресение Христово в этом году в Русской церкви встретили 5 мая. На следующий день началась Светлая седмица – неделя празднования Пасхи. В это время для верующих отменяются обычные посты в среду и пятницу, в храмах совершают крестные ходы и богослужения по праздничному чину, царские врата (двери иконостаса) открыты круглосуточно — в знак открытия врат рая, победы над смертью. Также, по принятой в Русской церкви традиции, все желающие могут в храмах позвонить в колокола, возвещая о Воскресении Христовом."Неверующим я бы пожелал стать причастными этому пасхальному опыту. Даже если он сейчас пока не лично ваш, но это как минимум должно стать такой загадкой, которую хочется разгадать: что на протяжении скоро двух тысячелетий люди обретают в этой пасхальной ночи, в этой встрече со Христом Воскресшим?", — сказал отец Максим Козлов. При этом он предостерег от формирования "мировоззрения, которое в народном повествовании отразилось анекдотом про Леонида Брежнева".&quot;Как говорит анекдотический рассказ о нем, ближе к концу жизни, когда ему сказали: &quot;Леонид Ильич, Христос Воскрес!&quot;, он ответил: &quot;Знаю, знаю. Товарищ Суслов мне уже докладывал&quot;. Вот, стоит оказаться не тем, кому &quot;товарищ Суслов докладывал&quot;, а тем, кто сам сможет порадоваться и прикоснуться к тому, что пасхальной ночью происходит. И такая возможность будет еще в Светлую Седмицу, которая только началась и посвящена празднованию Пасхи&quot;, — призвал отец Максим.Священник отметил, что в каждый день Светлой cедмицы — особенные богослужения. "Они максимально, насколько это возможно, подобны богослужению пасхальной ночи: звучит тропарь Пасхи, в храмах исполняют ликующие пасхальные песнопения. Радости праздника ещё очень и очень много, так что постарайтесь воспользоваться этой возможностью!", — заключил собеседник агентства. Воскресение Христово"По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", — повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея.Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".
https://ria.ru/20240506/paskha-1944055732.html
https://ria.ru/20240504/paskhalnaya-1943742702.html
https://ria.ru/20240429/strastnaya-1943056710.html
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леонид брежнев, русская православная церковь, пасха
Религия, Леонид Брежнев, Русская православная церковь, Пасха
Священник предложил неверующим разгадать "загадку" Пасхи

Протоиерей Козлов: для неверующих пасхальное торжество должно стать загадкой

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВерующая во время богослужения
Верующая во время богослужения - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Верующая во время богослужения . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Неверующим людям можно пожелать лично прикоснуться к пасхальному торжеству, или как минимум это должно стать "загадкой, которую хочется разгадать: что на протяжении скоро двух тысячелетий люди обретают в этой пасхальной ночи, в этой встрече со Христом Воскресшим", рассказал в интервью РИА Новости председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
Воскресение Христово в этом году в Русской церкви встретили 5 мая. На следующий день началась Светлая седмица – неделя празднования Пасхи. В это время для верующих отменяются обычные посты в среду и пятницу, в храмах совершают крестные ходы и богослужения по праздничному чину, царские врата (двери иконостаса) открыты круглосуточно — в знак открытия врат рая, победы над смертью. Также, по принятой в Русской церкви традиции, все желающие могут в храмах позвонить в колокола, возвещая о Воскресении Христовом.
Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов
Священник Максим Козлов: постарайтесь прикоснуться к Пасхе в Светлую неделю
Вчера, 10:00
"Неверующим я бы пожелал стать причастными этому пасхальному опыту. Даже если он сейчас пока не лично ваш, но это как минимум должно стать такой загадкой, которую хочется разгадать: что на протяжении скоро двух тысячелетий люди обретают в этой пасхальной ночи, в этой встрече со Христом Воскресшим?", — сказал отец Максим Козлов.
При этом он предостерег от формирования "мировоззрения, которое в народном повествовании отразилось анекдотом про Леонида Брежнева".
«

"Как говорит анекдотический рассказ о нем, ближе к концу жизни, когда ему сказали: "Леонид Ильич, Христос Воскрес!", он ответил: "Знаю, знаю. Товарищ Суслов мне уже докладывал". Вот, стоит оказаться не тем, кому "товарищ Суслов докладывал", а тем, кто сам сможет порадоваться и прикоснуться к тому, что пасхальной ночью происходит. И такая возможность будет еще в Светлую Седмицу, которая только началась и посвящена празднованию Пасхи", — призвал отец Максим.

Священник отметил, что в каждый день Светлой cедмицы — особенные богослужения. "Они максимально, насколько это возможно, подобны богослужению пасхальной ночи: звучит тропарь Пасхи, в храмах исполняют ликующие пасхальные песнопения. Радости праздника ещё очень и очень много, так что постарайтесь воспользоваться этой возможностью!", — заключил собеседник агентства.
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Священник рассказал, что будет происходить в храмах в пасхальную ночь
4 мая, 04:30

Воскресение Христово

"По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", — повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея.
Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".
Православный крест - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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