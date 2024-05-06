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Происходит быстро. В США удивились маневру ВС России
Происходит быстро. В США удивились маневру ВС России - РИА Новости, 06.05.2024
Происходит быстро. В США удивились маневру ВС России
Российские военные стали быстро и эффективно истощать Вооруженные силы Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:41
2024-05-06T14:41
2024-05-06T14:41
украина
россия
одесса
сергей шойгу
александр сырский
рэй макговерн
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские военные стали быстро и эффективно истощать Вооруженные силы Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Войска Путина продвигаются на Украине. Они истощают ВСУ гораздо быстрее и эффективнее, чем как мы наблюдали ранее. За последнее время российские силы продвинулись за пределы некоторых участков длинной линии соприкосновения между двумя армиями", — указал он.Макговерн также предупредил, что в ходе своего продвижения российские силы могут взять под контроль Одессу, поскольку Москва часто намекает на важное значение города для России.Третьего мая министр обороны России Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС и сообщил, что ежедневные потери Киева выросли до тысячи человек. Всего же в 2024 году Украина потеряла уже более 111 тысяч человек.В апреле главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
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украина, россия, одесса, сергей шойгу, александр сырский, рэй макговерн, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), политика
Украина, Россия, Одесса, Сергей Шойгу, Александр Сырский, Рэй Макговерн, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Политика
Происходит быстро. В США удивились маневру ВС России
Экс-агент ЦРУ Макговерн: ВС России гораздо быстрее и эффективнее истощают ВСУ