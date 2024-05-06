https://ria.ru/20240506/manevr-1944147774.html

Происходит быстро. В США удивились маневру ВС России

Происходит быстро. В США удивились маневру ВС России - РИА Новости, 06.05.2024

Происходит быстро. В США удивились маневру ВС России

Российские военные стали быстро и эффективно истощать Вооруженные силы Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:41

2024-05-06T14:41

2024-05-06T14:41

украина

россия

одесса

сергей шойгу

александр сырский

рэй макговерн

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские военные стали быстро и эффективно истощать Вооруженные силы Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Войска Путина продвигаются на Украине. Они истощают ВСУ гораздо быстрее и эффективнее, чем как мы наблюдали ранее. За последнее время российские силы продвинулись за пределы некоторых участков длинной линии соприкосновения между двумя армиями", — указал он.Макговерн также предупредил, что в ходе своего продвижения российские силы могут взять под контроль Одессу, поскольку Москва часто намекает на важное значение города для России.Третьего мая министр обороны России Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС и сообщил, что ежедневные потери Киева выросли до тысячи человек. Всего же в 2024 году Украина потеряла уже более 111 тысяч человек.В апреле главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.

https://ria.ru/20240506/zelenskiy-1944129718.html

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украина

россия

одесса

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украина, россия, одесса, сергей шойгу, александр сырский, рэй макговерн, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), политика