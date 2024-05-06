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Макрон подарил Си Цзиньпину французский коньяк - РИА Новости, 06.05.2024
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23:02 06.05.2024 (обновлено: 23:12 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/makron-1944265081.html
Макрон подарил Си Цзиньпину французский коньяк
Макрон подарил Си Цзиньпину французский коньяк - РИА Новости, 06.05.2024
Макрон подарил Си Цзиньпину французский коньяк
Президент Франции Эммануэль Макрон подарил председателю КНР Си Цзиньпину французский коньяк на фоне опасений, что Китай повысит пошлины на импорт французского... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T23:02
2024-05-06T23:12
китай
сша
франция
эммануэль макрон
си цзиньпин
евросоюз
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ПАРИЖ, 6 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подарил председателю КНР Си Цзиньпину французский коньяк на фоне опасений, что Китай повысит пошлины на импорт французского спиртного, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на окружение президента. В первый день визита китайского лидера во Францию Макрон в качестве подарка преподнес ему два издания произведений Виктора Гюго, первый франко-китайский словарь 1742 года издания, стеклянную вазу, а также бутылки коньяка Hennessy X.O. и Louis XIII от дома Remy Martin. Макрон поблагодарил Си Цзиньпина за решение не облагать пошлинами французский коньяк до окончания антидемпингового расследования, проводимого китайскими властями. С января Китай проводит расследование в отношении импорта спиртных напитков из ЕС. Оно, в том числе, касается французского коньяка. Как отмечали французские СМИ, расследование было начато в качестве ответной меры на аналогичное расследование ЕС в отношении китайских электрокаров. Как сообщал телеканал BFMTV, Китай является вторым после США рынком экспорта для французских производителей коньяка. В феврале Федерация экспортеров вин и крепких напитков Франции (FEVS) сообщила, что продажи французских вин и крепких напитков за рубежом в прошлом году упали почти на 6%. Резко снизился экспорт в США, которые являются ведущим импортером французских спиртных напитков. Так, в 2023 году общие продажи в США снизились на 22%, при этом американцы закупили на 37% меньше французского коньяка и на 16% меньше шампанских вин. В 2023 всего было экспортировано 165 миллионов бутылок коньяка после 212 миллионов в 2022 году.
https://ria.ru/20240506/makron-1944245353.html
https://ria.ru/20240506/proigrysh-1943979286.html
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китай, сша, франция, эммануэль макрон, си цзиньпин, евросоюз
Китай, США, Франция, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Евросоюз
Макрон подарил Си Цзиньпину французский коньяк

Макрон подарил лидеру КНР коньяк на фоне опасений о высоких пошлинах на напиток

© Ludovic MarinЛидер КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже
Лидер КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже
© Ludovic Marin
Лидер КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подарил председателю КНР Си Цзиньпину французский коньяк на фоне опасений, что Китай повысит пошлины на импорт французского спиртного, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на окружение президента.
В первый день визита китайского лидера во Францию Макрон в качестве подарка преподнес ему два издания произведений Виктора Гюго, первый франко-китайский словарь 1742 года издания, стеклянную вазу, а также бутылки коньяка Hennessy X.O. и Louis XIII от дома Remy Martin.
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Макрон поблагодарил Си Цзиньпина за решение не облагать пошлинами французский коньяк до окончания антидемпингового расследования, проводимого китайскими властями.
С января Китай проводит расследование в отношении импорта спиртных напитков из ЕС. Оно, в том числе, касается французского коньяка. Как отмечали французские СМИ, расследование было начато в качестве ответной меры на аналогичное расследование ЕС в отношении китайских электрокаров.
Как сообщал телеканал BFMTV, Китай является вторым после США рынком экспорта для французских производителей коньяка.
В феврале Федерация экспортеров вин и крепких напитков Франции (FEVS) сообщила, что продажи французских вин и крепких напитков за рубежом в прошлом году упали почти на 6%. Резко снизился экспорт в США, которые являются ведущим импортером французских спиртных напитков. Так, в 2023 году общие продажи в США снизились на 22%, при этом американцы закупили на 37% меньше французского коньяка и на 16% меньше шампанских вин. В 2023 всего было экспортировано 165 миллионов бутылок коньяка после 212 миллионов в 2022 году.
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КитайСШАФранцияЭммануэль МакронСи ЦзиньпинЕвросоюз
 
 
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