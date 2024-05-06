https://ria.ru/20240506/makron-1944242865.html
Франция не находится в войне ни с Россией, ни с ее народом, заявил Макрон
Франция не находится в войне ни с Россией, ни с ее народом, заявил Макрон - РИА Новости, 06.05.2024
Франция не находится в войне ни с Россией, ни с ее народом, заявил Макрон
Франция не находится в войне ни с Россией, ни с российским народом, заявил президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T19:36
2024-05-06T19:36
2024-05-06T20:22
франция
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си цзиньпин
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Франция не находится в войне ни с Россией, ни с российским народом, заявил президент Эммануэль Макрон."Мы не находимся в войне ни с Россией, ни с российским народом", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.Он отметил, что Франция продолжит поддерживать Украину "так долго и в том объёме, как это потребуется".
https://ria.ru/20240506/peskov-1944097935.html
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франция, россия, в мире, китай, си цзиньпин, эммануэль макрон
Франция, Россия, В мире, Китай, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон
Франция не находится в войне ни с Россией, ни с ее народом, заявил Макрон
Макрон: Франция не находится в войне ни с Россией, ни с российским народом