https://ria.ru/20240506/makron-1944242865.html

Франция не находится в войне ни с Россией, ни с ее народом, заявил Макрон

Франция не находится в войне ни с Россией, ни с ее народом, заявил Макрон - РИА Новости, 06.05.2024

Франция не находится в войне ни с Россией, ни с ее народом, заявил Макрон

Франция не находится в войне ни с Россией, ни с российским народом, заявил президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T19:36

2024-05-06T19:36

2024-05-06T20:22

франция

россия

в мире

китай

си цзиньпин

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Франция не находится в войне ни с Россией, ни с российским народом, заявил президент Эммануэль Макрон."Мы не находимся в войне ни с Россией, ни с российским народом", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.Он отметил, что Франция продолжит поддерживать Украину "так долго и в том объёме, как это потребуется".

https://ria.ru/20240506/peskov-1944097935.html

франция

россия

китай

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2024

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франция, россия, в мире, китай, си цзиньпин, эммануэль макрон