https://ria.ru/20240506/makron-1944094622.html

Макрон говорит об отправке войск на Украину ради своего эго, заявила Ле Пен

Макрон говорит об отправке войск на Украину ради своего эго, заявила Ле Пен - РИА Новости, 06.05.2024

Макрон говорит об отправке войск на Украину ради своего эго, заявила Ле Пен

Президент Франции Эммануэль Макрон поднимает вопрос возможной отправки войск на Украину ради собственного эго и улучшения своего имиджа, заявила в понедельник... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:41

2024-05-06T11:41

2024-05-06T11:41

специальная военная операция на украине

украина

в мире

франция

марин ле пен

эммануэль макрон

нато

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ПАРИЖ, 6 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поднимает вопрос возможной отправки войск на Украину ради собственного эго и улучшения своего имиджа, заявила в понедельник глава фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен. Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. До этого сообщалось, что французский лидер в узком кругу в феврале заявил, что "в этом году" ему "придется отправить ребят в Одессу". "Война – это худшее, что может случиться с народом и страной, и я поражена легкостью, с которой Эммануэль Макрон говорит (об этом). Когда с бокалом виски в руках во время разговора с певцом в три часа утра говорят: "Мне придется направить ребят в Одессу", да, я говорю именно о легкости, поскольку речь идёт о жизни наших солдат… Он хочет направить войска ради собственного эго, личного имиджа", - сказала Ле Пен в эфире радиостанции RMC. Политик заявила, что конфликт между Россией и Украиной не является "войной Франции". Она указала на то, что Россия "не исчезнет" и "не будет стерта с карты" мира и это надо учитывать. Ле Пен отметила, что её партия с самого начала конфликта поддерживает Украину, однако "в интересах французов" устанавливает красные линии, такие как вступление Киева в Евросоюз и НАТО, отправка войск на Украину и совместное использование французского ядерного потенциала на европейском уровне. В Кремле ранее заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240506/proigrysh-1943979286.html

https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, нато