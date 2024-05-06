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Об уязвимых местах Leopard было известно заранее, сообщил военный разведчик - РИА Новости, 06.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:30 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/leopard-1944231740.html
Об уязвимых местах Leopard было известно заранее, сообщил военный разведчик
Об уязвимых местах Leopard было известно заранее, сообщил военный разведчик - РИА Новости, 06.05.2024
Об уязвимых местах Leopard было известно заранее, сообщил военный разведчик
Российские военные разведчики заблаговременно получили информацию об уязвимых местах немецких танков Leopard, один из которых установлен на Поклонной горе на... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T18:30
2024-05-06T18:30
специальная военная операция на украине
безопасность
германия
россия
украина
вооруженные силы украины
leopard 2
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские военные разведчики заблаговременно получили информацию об уязвимых местах немецких танков Leopard, один из которых установлен на Поклонной горе на выставке трофейной техники, сообщил РИА Новости ветеран военной разведки Вячеслав Кондрашов. "На выставке трофейной техники стоят тяжелые танки, в том числе немецкий Leopard. Их подбили наши военнослужащие. Они знали, куда стрелять, как стрелять. Я хочу напомнить историю о том, когда фашистская Германия решила неожиданно применить тяжелые танки "Тигр", "Пантера", самоходное орудие "Фердинанд" на советско-германском фронте. Произошло массированное применение в 1943 году, но советские солдаты уже знали об этих танках, знали об их уязвимых местах, знали, куда нужно стрелять... Сейчас мы гордимся работой наших предшественников, а нынешнее поколение российских военных разведчиков также заблаговременно добыло данные по этому Leopard, по Marder, по всем этим другим "хищникам" и "зверям", - сказал он. Кондрашов напомнил, что в годы Великой Отечественной войны информацию о новой бронетанковой технике добывали советские военные разведчики, работавшие за рубежом. "Это был один из нелегалов, который получал точную и достоверную информацию с территории фашистской Германии. Он сообщил заблаговременно в Москву о работах по созданию тяжелых танков и даже дал характеристики этих танков. И, конечно, сработала фронтовая разведка и войсковая разведка, которые добыли очень много информации", - отметил ветеран. Поэтому для СССР секретов не было, подчеркнул он: несмотря на то, что "Тигр" с очень тяжелой броней и мощной пушкой представлял серьезную угрозу, разведчики заблаговременно получили информацию о нем и смогли подготовиться. Первого мая на Поклонной горе открылась выставка захваченной в ходе спецоперации техники ВСУ. Всего на площадке представлено 32 образца трофейной военной техники, значительную часть которой составляет продукция стран НАТО. В частности, российские военные доставили на площадку такие образцы, как немецкий танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley, БТР М113 и бронемашину MaxxPro, турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, британскую бронемашину Mastiff, шведскую БМП CV90, а также различные специализированные бронемашины, например американскую ремонтно-эвакуационную машину M88А1. Кроме того, на выставке представлены украинские бронетранспортеры, бронеавтомобили "Козак", танки Т-72 и Т-64. Также в шатрах на выставке представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, снаряжение украинских военнослужащих, средства связи, противотанковые комплексы, мины, беспилотники. Там же на мультимедийных экранах демонстрируются кадры поражения в ходе спецоперации выставленной бронетехники. Для удобства посетителей на выставке также разместили информационные стенды с данными о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, о месте и обстоятельствах захвата техники российскими военнослужащими.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
https://ria.ru/20240503/vystavka-1943682078.html
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безопасность, германия, россия, украина, вооруженные силы украины, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Германия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Leopard 2
Об уязвимых местах Leopard было известно заранее, сообщил военный разведчик

Ветеран разведки: военные заранее узнали об уязвимых местах танков Leopard

© РИА НовостиТрофейный танк Leopard на Поклонной горе в Москве
Трофейный танк Leopard на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости
Трофейный танк Leopard на Поклонной горе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские военные разведчики заблаговременно получили информацию об уязвимых местах немецких танков Leopard, один из которых установлен на Поклонной горе на выставке трофейной техники, сообщил РИА Новости ветеран военной разведки Вячеслав Кондрашов.
"На выставке трофейной техники стоят тяжелые танки, в том числе немецкий Leopard. Их подбили наши военнослужащие. Они знали, куда стрелять, как стрелять. Я хочу напомнить историю о том, когда фашистская Германия решила неожиданно применить тяжелые танки "Тигр", "Пантера", самоходное орудие "Фердинанд" на советско-германском фронте. Произошло массированное применение в 1943 году, но советские солдаты уже знали об этих танках, знали об их уязвимых местах, знали, куда нужно стрелять... Сейчас мы гордимся работой наших предшественников, а нынешнее поколение российских военных разведчиков также заблаговременно добыло данные по этому Leopard, по Marder, по всем этим другим "хищникам" и "зверям", - сказал он.
Выставка трофейного оружия на Поклонной горе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Проходит показ трофейной техники.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Проходит показ трофейной техники.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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12 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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13 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
15 из 15

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 15

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 15

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 15

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 15

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 15

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 15

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 15

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 15

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 15

Проходит показ трофейной техники.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 15

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 15

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 15

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 15

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 15

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
15 из 15
Кондрашов напомнил, что в годы Великой Отечественной войны информацию о новой бронетанковой технике добывали советские военные разведчики, работавшие за рубежом. "Это был один из нелегалов, который получал точную и достоверную информацию с территории фашистской Германии. Он сообщил заблаговременно в Москву о работах по созданию тяжелых танков и даже дал характеристики этих танков. И, конечно, сработала фронтовая разведка и войсковая разведка, которые добыли очень много информации", - отметил ветеран.
Поэтому для СССР секретов не было, подчеркнул он: несмотря на то, что "Тигр" с очень тяжелой броней и мощной пушкой представлял серьезную угрозу, разведчики заблаговременно получили информацию о нем и смогли подготовиться.
Изображение сгенерировано ИИ
"Винегрет" из западной техники ускорит поражение Украины
2 мая, 08:00
Первого мая на Поклонной горе открылась выставка захваченной в ходе спецоперации техники ВСУ. Всего на площадке представлено 32 образца трофейной военной техники, значительную часть которой составляет продукция стран НАТО. В частности, российские военные доставили на площадку такие образцы, как немецкий танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley, БТР М113 и бронемашину MaxxPro, турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, британскую бронемашину Mastiff, шведскую БМП CV90, а также различные специализированные бронемашины, например американскую ремонтно-эвакуационную машину M88А1. Кроме того, на выставке представлены украинские бронетранспортеры, бронеавтомобили "Козак", танки Т-72 и Т-64.
Также в шатрах на выставке представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, снаряжение украинских военнослужащих, средства связи, противотанковые комплексы, мины, беспилотники. Там же на мультимедийных экранах демонстрируются кадры поражения в ходе спецоперации выставленной бронетехники. Для удобства посетителей на выставке также разместили информационные стенды с данными о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, о месте и обстоятельствах захвата техники российскими военнослужащими.
БМП М2 Bradley, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Видел лично. Немецкого журналиста удивила выставка трофейной техники НАТО
3 мая, 14:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьГерманияРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныLeopard 2
 
 
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