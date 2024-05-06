https://ria.ru/20240506/leopard-1944231740.html

Об уязвимых местах Leopard было известно заранее, сообщил военный разведчик

Об уязвимых местах Leopard было известно заранее, сообщил военный разведчик - РИА Новости, 06.05.2024

Об уязвимых местах Leopard было известно заранее, сообщил военный разведчик

Российские военные разведчики заблаговременно получили информацию об уязвимых местах немецких танков Leopard, один из которых установлен на Поклонной горе на... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T18:30

2024-05-06T18:30

2024-05-06T18:30

специальная военная операция на украине

безопасность

германия

россия

украина

вооруженные силы украины

leopard 2

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские военные разведчики заблаговременно получили информацию об уязвимых местах немецких танков Leopard, один из которых установлен на Поклонной горе на выставке трофейной техники, сообщил РИА Новости ветеран военной разведки Вячеслав Кондрашов. "На выставке трофейной техники стоят тяжелые танки, в том числе немецкий Leopard. Их подбили наши военнослужащие. Они знали, куда стрелять, как стрелять. Я хочу напомнить историю о том, когда фашистская Германия решила неожиданно применить тяжелые танки "Тигр", "Пантера", самоходное орудие "Фердинанд" на советско-германском фронте. Произошло массированное применение в 1943 году, но советские солдаты уже знали об этих танках, знали об их уязвимых местах, знали, куда нужно стрелять... Сейчас мы гордимся работой наших предшественников, а нынешнее поколение российских военных разведчиков также заблаговременно добыло данные по этому Leopard, по Marder, по всем этим другим "хищникам" и "зверям", - сказал он. Кондрашов напомнил, что в годы Великой Отечественной войны информацию о новой бронетанковой технике добывали советские военные разведчики, работавшие за рубежом. "Это был один из нелегалов, который получал точную и достоверную информацию с территории фашистской Германии. Он сообщил заблаговременно в Москву о работах по созданию тяжелых танков и даже дал характеристики этих танков. И, конечно, сработала фронтовая разведка и войсковая разведка, которые добыли очень много информации", - отметил ветеран. Поэтому для СССР секретов не было, подчеркнул он: несмотря на то, что "Тигр" с очень тяжелой броней и мощной пушкой представлял серьезную угрозу, разведчики заблаговременно получили информацию о нем и смогли подготовиться. Первого мая на Поклонной горе открылась выставка захваченной в ходе спецоперации техники ВСУ. Всего на площадке представлено 32 образца трофейной военной техники, значительную часть которой составляет продукция стран НАТО. В частности, российские военные доставили на площадку такие образцы, как немецкий танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley, БТР М113 и бронемашину MaxxPro, турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, британскую бронемашину Mastiff, шведскую БМП CV90, а также различные специализированные бронемашины, например американскую ремонтно-эвакуационную машину M88А1. Кроме того, на выставке представлены украинские бронетранспортеры, бронеавтомобили "Козак", танки Т-72 и Т-64. Также в шатрах на выставке представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, снаряжение украинских военнослужащих, средства связи, противотанковые комплексы, мины, беспилотники. Там же на мультимедийных экранах демонстрируются кадры поражения в ходе спецоперации выставленной бронетехники. Для удобства посетителей на выставке также разместили информационные стенды с данными о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, о месте и обстоятельствах захвата техники российскими военнослужащими.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

https://ria.ru/20240503/vystavka-1943682078.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, германия, россия, украина, вооруженные силы украины, leopard 2