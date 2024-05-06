Рейтинг@Mail.ru
Посольство России высмеяло пост НАСА о первом пилотируемом полете в космос - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 06.05.2024 (обновлено: 23:20 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/kosmos-1944263913.html
Посольство России высмеяло пост НАСА о первом пилотируемом полете в космос
Посольство России высмеяло пост НАСА о первом пилотируемом полете в космос - РИА Новости, 06.05.2024
Посольство России высмеяло пост НАСА о первом пилотируемом полете в космос
Посольство России в ЮАР высмеяло публикацию Космического центра имени Джонсона о первом пилотируемом полете в космос, который, по мнению центра НАСА, совершил... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T22:48
2024-05-06T23:20
космос - риа наука
россия
юар
юрий гагарин (космонавт)
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727483142_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_528a8f5e4ebf361634ad70803a434abc.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посольство России в ЮАР высмеяло публикацию Космического центра имени Джонсона о первом пилотируемом полете в космос, который, по мнению центра НАСА, совершил американец Алан Шепард. Центр НАСА накануне опубликовал пост, в котором говорится, что 63 года назад Алан Шепард вошел в историю тем, что в качестве пилота корабля Freedom 7 в рамках миссии "Меркурий-Редстоун-3" совершил "первый в истории пилотируемый полет в космос". При этом каких-либо других деталей "первой миссии" не указывается. Центр НАСА также умалчивает о полете Юрия Гагарина в космическое пространство за три недели до миссии Шепарда. "Фото первого человека в космосе [американского астронавта Алана Шепарда] в цвете. 12 апреля 1961", - говорится в ответной публикации российского посольства, к которой при этом прикреплена фотография Юрия Гагарина. Шепард во время своего 15-минутного полета вручную управлял кораблем (отклонял нос капсулы в разные стороны, вращал корабль вдоль оси). Полет же Гагарина был автоматическим, так как не было необходимости переходить на ручное управление - все работало исправно. Однако такая возможность во время советской миссии 12 апреля предполагалась. Сам центр НАСА никакие подробности в публикации детально не описывает.
https://ria.ru/20240412/gagarin-1938839284.html
россия
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727483142_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_ec2c986fb9ea5c57912da3f5ed036580.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, юар, юрий гагарин (космонавт), наса
Космос - РИА Наука, Россия, ЮАР, Юрий Гагарин (космонавт), НАСА
Посольство России высмеяло пост НАСА о первом пилотируемом полете в космос

Посольство России высмеяло пост центра НАСА о первом американце в космосе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСкафандр СК-1 в музее Первого полёта в городе Гагарин
Скафандр СК-1 в музее Первого полёта в городе Гагарин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Скафандр СК-1 в музее Первого полёта в городе Гагарин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посольство России в ЮАР высмеяло публикацию Космического центра имени Джонсона о первом пилотируемом полете в космос, который, по мнению центра НАСА, совершил американец Алан Шепард.
Центр НАСА накануне опубликовал пост, в котором говорится, что 63 года назад Алан Шепард вошел в историю тем, что в качестве пилота корабля Freedom 7 в рамках миссии "Меркурий-Редстоун-3" совершил "первый в истории пилотируемый полет в космос". При этом каких-либо других деталей "первой миссии" не указывается. Центр НАСА также умалчивает о полете Юрия Гагарина в космическое пространство за три недели до миссии Шепарда.
© Фото : соцсетиПубликация Космического центра имени Джонсона о первом пилотируемом полете в космос
Публикация Космического центра имени Джонсона о первом пилотируемом полете в космос - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : соцсети
Публикация Космического центра имени Джонсона о первом пилотируемом полете в космос
"Фото первого человека в космосе [американского астронавта Алана Шепарда] в цвете. 12 апреля 1961", - говорится в ответной публикации российского посольства, к которой при этом прикреплена фотография Юрия Гагарина.
© Фото : Посольство России в ЮАРОтветная публикация посольства России в ЮАР на пост Космического центра имени Джонсона о первом пилотируемом полете в космос
Ответная публикация посольства России в ЮАР на пост Космического центра имени Джонсона о первом пилотируемом полете в космос - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Посольство России в ЮАР
Ответная публикация посольства России в ЮАР на пост Космического центра имени Джонсона о первом пилотируемом полете в космос
Шепард во время своего 15-минутного полета вручную управлял кораблем (отклонял нос капсулы в разные стороны, вращал корабль вдоль оси).
Полет же Гагарина был автоматическим, так как не было необходимости переходить на ручное управление - все работало исправно. Однако такая возможность во время советской миссии 12 апреля предполагалась. Сам центр НАСА никакие подробности в публикации детально не описывает.
Юрий Гагарин, его дублер Герман Титов и их коллеги из первого отряда космонавтов в автобусе направляются на стартовую площадку космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Человек-легенда: как мир чествовал Гагарина
12 апреля, 10:00
 
Космос - РИА НаукаРоссияЮАРЮрий Гагарин (космонавт)НАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала