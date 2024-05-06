https://ria.ru/20240506/kosmos-1944263913.html

Посольство России высмеяло пост НАСА о первом пилотируемом полете в космос

Посольство России высмеяло пост НАСА о первом пилотируемом полете в космос - РИА Новости, 06.05.2024

Посольство России высмеяло пост НАСА о первом пилотируемом полете в космос

Посольство России в ЮАР высмеяло публикацию Космического центра имени Джонсона о первом пилотируемом полете в космос, который, по мнению центра НАСА, совершил... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T22:48

2024-05-06T22:48

2024-05-06T23:20

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посольство России в ЮАР высмеяло публикацию Космического центра имени Джонсона о первом пилотируемом полете в космос, который, по мнению центра НАСА, совершил американец Алан Шепард. Центр НАСА накануне опубликовал пост, в котором говорится, что 63 года назад Алан Шепард вошел в историю тем, что в качестве пилота корабля Freedom 7 в рамках миссии "Меркурий-Редстоун-3" совершил "первый в истории пилотируемый полет в космос". При этом каких-либо других деталей "первой миссии" не указывается. Центр НАСА также умалчивает о полете Юрия Гагарина в космическое пространство за три недели до миссии Шепарда. "Фото первого человека в космосе [американского астронавта Алана Шепарда] в цвете. 12 апреля 1961", - говорится в ответной публикации российского посольства, к которой при этом прикреплена фотография Юрия Гагарина. Шепард во время своего 15-минутного полета вручную управлял кораблем (отклонял нос капсулы в разные стороны, вращал корабль вдоль оси). Полет же Гагарина был автоматическим, так как не было необходимости переходить на ручное управление - все работало исправно. Однако такая возможность во время советской миссии 12 апреля предполагалась. Сам центр НАСА никакие подробности в публикации детально не описывает.

https://ria.ru/20240412/gagarin-1938839284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

космос - риа наука, россия, юар, юрий гагарин (космонавт), наса