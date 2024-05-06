Посольство России высмеяло пост НАСА о первом пилотируемом полете в космос
Посольство России высмеяло пост центра НАСА о первом американце в космосе
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСкафандр СК-1 в музее Первого полёта в городе Гагарин
Скафандр СК-1 в музее Первого полёта в городе Гагарин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посольство России в ЮАР высмеяло публикацию Космического центра имени Джонсона о первом пилотируемом полете в космос, который, по мнению центра НАСА, совершил американец Алан Шепард.
Центр НАСА накануне опубликовал пост, в котором говорится, что 63 года назад Алан Шепард вошел в историю тем, что в качестве пилота корабля Freedom 7 в рамках миссии "Меркурий-Редстоун-3" совершил "первый в истории пилотируемый полет в космос". При этом каких-либо других деталей "первой миссии" не указывается. Центр НАСА также умалчивает о полете Юрия Гагарина в космическое пространство за три недели до миссии Шепарда.
© Фото : соцсетиПубликация Космического центра имени Джонсона о первом пилотируемом полете в космос
© Фото : соцсети
Публикация Космического центра имени Джонсона о первом пилотируемом полете в космос
"Фото первого человека в космосе [американского астронавта Алана Шепарда] в цвете. 12 апреля 1961", - говорится в ответной публикации российского посольства, к которой при этом прикреплена фотография Юрия Гагарина.
© Фото : Посольство России в ЮАРОтветная публикация посольства России в ЮАР на пост Космического центра имени Джонсона о первом пилотируемом полете в космос
© Фото : Посольство России в ЮАР
Ответная публикация посольства России в ЮАР на пост Космического центра имени Джонсона о первом пилотируемом полете в космос
Шепард во время своего 15-минутного полета вручную управлял кораблем (отклонял нос капсулы в разные стороны, вращал корабль вдоль оси).
Полет же Гагарина был автоматическим, так как не было необходимости переходить на ручное управление - все работало исправно. Однако такая возможность во время советской миссии 12 апреля предполагалась. Сам центр НАСА никакие подробности в публикации детально не описывает.
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